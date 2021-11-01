英外相：与法国的渔业争端需在48小时内解决 否则将采取法律行动

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）11月1日在受访时设定了一个48小时的最后期限，并指在英国采取法律行动之前，必须解决与法国的渔业争端。

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英法两国在渔业问题上的争执由来已久，随着英国脱欧后，过去几天，矛盾持续升级。今年1月1日，英国脱欧后相关贸易协议正式生效，根据这份协议，欧盟国家渔民可以获得捕捞许可，进入英国海域捕鱼。但对于捕捞许可的通过率，双方却是各持己见。

英国首相约翰逊已与法国总统马克龙在上周末出席罗马20国集团峰会期间举行了会晤，对于这场会晤双方还是各执一词。约翰逊称英国的立场没有改变，但他补充说，他阅读了法国给欧盟的一封信，信中主张“英国要为脱离欧盟受到惩罚”，对此他“大惑不解”。

马克龙周日表示，英国必须在争端中让步，向法国船只发放更多在英国水域捕鱼的许可证，否则法方将在周二触发贸易报复。他指出，“球是在英国的脚下。”法国警告说，可能会禁止英国船只进入法国港口，而这一争端也使法方威胁要提高通过海底电缆向英吉利海峡中的海峡群岛的泽西岛供电的价格。

特拉斯周一向英国天空新闻台表示，如果马克龙继续实施他的计划，“我们将利用我们与欧盟的贸易协定的机制采取行动。”她解释说，“这意味着我们将使用争端解决机制，这可能导致在贸易中采取直接行动。”

特拉斯说，“法国人的行为是不公平的，这不在贸易协议的条款之内。如果有人在贸易协议中表现得不公平，你有权对他们采取行动，并寻求一些补偿措施。”她指出，“如果法国人不退让，这就是我们要做的。”特拉斯说，在英方采取法律行动之前，这个问题“需要在未来48小时内得到解决。”