欧洲大陆部分国家新冠疫情再起

进入秋冬季节以来，欧洲大陆一些国家的新冠疫情再创新高，俄罗斯单日病故1195例，法国单日新增确诊破万， 中欧疫情再起。

广告 继续浏览后续

俄罗斯4日通报单日新增死亡病例1195起，创历史新高。近来病例飙升已经迫使俄罗斯政府宣布全国性停班。路透社报导，俄罗斯防疫小组4日也通报，国内过去24小时新增确诊4万217例，其中莫斯科有6305例。

法国卫生官员3日通报单日新增确诊1万50例，这是自9月14日以来首度超过1万例，医院人力吃紧雪上加霜。法国累计染疫人数达718万人，国内加护病房的染疫病患人数单日新增5人，总计1096人；单周则是新增58人。法国也通报新增35起死亡病例，累计病殁人数达11万7783人。

同时，新一波疫情也席捲中欧地区，当地的疫苗覆盖率低于欧洲联盟的平均值，罗马尼亚等国家的医院已经不堪负荷。罗马尼亚、捷克、斯洛伐克和波兰已都加强口罩等防疫规定和措施，以遏止疫情。

波兰4日通报新增1万5515例，创下4月以来新高。波兰也通报250起相关死亡病例。人口约3800万人的波兰，自疫情爆发以来累计确诊306万613例，7万7395人病故。

匈牙利4日公布新增确诊病例6268例，是一周前新增确诊人数的一倍以上。人口约1000万的匈牙利自爆发疫情以来，已有3万1101人病故，不过，只有574万人完整接种疫苗。127万多人已接种疫苗加强剂。匈牙利政府呼吁民众接种疫苗，并在上周宣布政府机构强制接种疫苗，并授权民间企业决定如有必要，可要求员工强制接种。但匈牙利政府在公共交通工具和医院以外的地区，一直未规定密闭空间必须配戴口罩，同时也没有其他的防疫限制措施。

捷克政府要求餐厅顾客必须出示已接种疫苗或接受检测阴性的证明。捷克也有严格规定配戴口罩，并对疫情热区的部分学童再度进行筛检。