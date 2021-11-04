第四波疫情猛袭德国 单日新冠感染高达3.4万人

德国单日新冠感染人数达到了3.4万例，创新纪录。这被视为是第四波疫情凶猛到来的标志。媒体批评政治家们失责，没有很好地抗击疫情。

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据德国广播电台报道，周四，德国单日新增感染人数高达33949例，创新纪录。此前的最高记录是第二波疫情时去年12月18日的33777例。今年初第三波疫情到来时，最高记录是4月22日的29518例。

本周一，德国五个联邦州因万圣节放假。目前尚不清楚，周四的感染数字爆增是否与该节日有关。

根据柏林罗勃特科赫研究所的统计，德国七天感染指数为154.5，前一天为146.61，前一周为130.2。该指数统计的是过去七天内平均每十万人的感染率。

德国联邦和各州卫生部门本周四和周五在巴伐利亚博登湖东岸城市林道（Lindau）举行卫生部长会议。《南部信使报》周四傍晚报道说，打破纪录的感染数字使卫生部长施潘和各州卫生部长备受压力。巴符州要求对教师，幼儿园阿姨和护工实行接种疫苗的义务。

默克尔总理周三警告说，如果感染数据继续上升，则将对未接种疫苗者实行新冠限制。对已经接种疫苗者不会有限制。

《时代》周报批评说，没有人能说，灾难性的新冠疫情出乎意料。 这是政治家们不采取行动，不顶用的结果。新冠疫情本来不应该走到现在这个地步。一些政治家的做法是，等待尽可能长的时间，传播信心，忽略所有警告，并希望结局最终不会太糟糕。可不幸的是，到目前为止，情况一直很糟糕。 疫苗接种率低、数据错误、错失良机和政治家们错估形势等多种原因使新一波新冠疫情来势凶猛。人们面临的可能是一个漫长而黑暗的冬天。

柏林《每日镜报》表示，目前的权力真空给抗击疫情带来不利状况。即将退休的默克尔总理预告，将出台不愉快的新冠措施。但其实已到了默克尔后任接管责任的时候了。默克尔的后任很有可能是肖尔茨。当然，还处于联盟谈判阶段的联盟是不能接管政府业务的。但这里需要的不是真正的行动，而是一个政治信号。肖尔茨在国际政治舞台上，已经以未来总理的身份登台，那么，他在德国也应该可以预先打出他愿意承担总理职责的信号。