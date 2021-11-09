六年后的默克尔：“我们做到了”

2015 年 9 月 4 日，一名移民举着德国总理默克尔的海报，从匈牙利布达佩斯出发，前往奥地利和德国。随着人们逃离叙利亚和其他地方的冲突，2015-16 年有超过 100 万寻求庇护者进入德国。

据德新社报道：即将退休的德国总理默克尔2015年就汹涌的难民潮讲了一句名言“我们能做到”（Wir schaffen das）。这句话给德国移民政策定了调。六年后的今天，默克尔回应说：“我们做到了。”

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从默克尔看来，德国从2015年起，做到了接纳数十万难民的事。在德国之声上周六发表的一个采访中，默克尔就移民和难民问题被问及，“我们是否做到了？”默克尔回答说：“是的，我们做到了。但我们在德国真的是有很多很多人一起出力。很多市长，很多志愿者，很多人至今仍在提供赞助和扶持。”

2015年夏末，默克尔以“我们能做到”这句话奠定了德国移民政策的核心。默克尔谈到了一些移民成功发展的美好例子，比如，有些人在这里高中毕业。但这位基民盟政治家承认，并非一切都很顺利。“也发生了一些不好的事情，比如科隆跨年夜事件。”

2015/2016年跨年夜间，数百名妇女在科隆大教堂广场的跨年夜晚会上遭到性骚扰和抢劫。据科隆检察院消息，大多数被告来自阿尔及利亚和摩洛哥。科隆跨年夜事件事件当时成为世界各地的头条新闻。

默克尔将难民的涌入和新冠危机描述为她执政16年以来面临的最大挑战。谈到移民问题时，她谈到了国际层面上存在的缺陷。她说：“当然，我们还没有消除逃亡的原因，也还没有让欧洲拥有一个统一的庇护和移民制度。我们也还没有在原籍国和移民国之间实现会自我生效的平衡。在发展援助和合法移民方面，我们还必须做很多的工作。”人口走私贩“仍然占上风”。

默克尔的评估引发分歧。基民盟籍前欧盟专员奥廷格（Günther Oetinger）向Bild Live电视台表示：“我们做到了很多事，但我们并没有做成所有的事。许多难民现在有工作并融入了社会。但也有一些人因为缺乏基本的职业训练，还没有找到位置。还有一些人，根本就没有融入的意愿。”

选项党领导人蒂诺·楚帕拉 (Tino Chrupalla) 批评说：“默克尔不切实际的声明是对所有在最近几个月和几年里移民袭击带来的受害者的嘲弄。这些移民是通过默克尔不负责任的开放边界政策来到德国的。”