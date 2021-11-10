俄罗斯监狱爆强奸丑闻 18官员遭解职 揭发者仍受通缉

俄罗斯监狱部门周三表示，在一则显示监狱中存在系统性强奸和酷刑的视频引发丑闻后，相关部门已经解雇了18名涉事官员与雇员。

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据法新社今天报道说，10月初，俄罗斯一家非政府组织Gulagu.net公布了因举报人而获得的视频，举报人是一名前白俄罗斯囚犯，他在被拘留期间以电脑维护活动为名获得了这些录像文件，目前他在法国寻求庇护。

据这段录像显示，在俄罗斯萨拉托夫的一家监狱医院里，一名囚犯被人用棍杆性侵强奸。这些消息导致当地监狱部门负责人辞职，监狱的有关官员被解雇，当局展开了五项调查。

周三，萨拉托夫州监狱管理局代理局长安东-埃法尔金说，18名官员已被解职，11人因 "最严重 "的违纪行为被起诉。埃法尔金向当地国家电视台GTRK保证说："我们正在尽一切努力查明真相，并得出必要的结论，我确信这种情况今后不会再发生。”

前一天，Gulagu.net项目发布了其他视频，显示萨拉托夫的这家监狱-医院发生的强奸案。

而俄罗斯的监狱系统经常受到酷刑丑闻的影响，这些酷刑是由看守或其他执行看守命令的囚犯以准制度化的方式实施的，特别是为了通过酷刑胁迫获得口供。

据俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫周三告诉记者，丑闻发生后，官方正在进行调查，并补充说 "体制已作出反应"。

法新社说，举报人谢尔盖-萨瓦列夫已在法国寻求政治庇护，称他担心俄罗斯当局的报复，俄罗斯当局已对他发出逮捕令。根据萨拉托夫一家法院网站上的文件，他正面临 "滥用访问 "计算机数据的刑事指控。但他的逮捕令最近受到了地区检察官的质疑。