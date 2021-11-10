联合国将就白俄罗斯波兰边境难民危机召开紧急会议

联合国周四下午将就数千名移民从白俄罗斯进入波兰境内一事举行紧急会议。会议是在法国、爱沙尼亚、爱尔兰的要求。这次会议将以闭门的形式举行，而波兰和白俄罗斯之间的紧张局势并未减弱，俄罗斯支持并于周三被华沙指责为“国家恐怖主义”。

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联合国发言人斯蒂芬·杜加里克周三在每日新闻发布会上说：“这种情况不应出于政治原因而成为国家之间紧张局势的原因。”发言人表示：秘书长古特雷斯正在关注白俄罗斯和波兰边界的局势”。发言人说，他回顾了“根据人道主义原则和国际法管理移民和难民问题的重要性”。

德新社报道称，波兰政府推测，这些移民有可能从Kuznica Bialostocka进入波兰。从一些图像资料分析，目前有数百名移民聚集在白俄罗斯和波兰边境线白俄罗斯一侧。白俄罗斯反对派媒体Nexta称，这些移民大多是来自伊拉克的库尔德人，其中还包括不少妇女和儿童。

波兰特勤局发言人札林（Stanislaw Zaryn）在推特上写道："根据最新情报，白俄罗斯全副武装的安全人员控制着较大数量的移民，安全人员来决定，这些移民可以去哪里，不可以去哪里。"札林指出，这是白俄罗斯针对波兰的又一敌对行动。

波兰政府紧急成立了一个危机处理小组，同时在其与白俄罗斯边境线部署了额外的边防人员、警察和军人。据波兰国防部称，该国目前在该地区派驻了12000名士兵，比此前增加了2000人。波兰在边境地区的后备役军人也进入了全面戒备状态。波兰方面表示，目前正高度警戒这些移民通过Kuznica强行闯入波兰领土。

欧盟委员会一名发言人说，欧盟保护边境署Frontex可以同波兰边防力量一道处理目前的危机，但波兰方面必须提出申请。欧盟另一个成员国立陶宛则在周一宣布，向同白俄罗斯接壤边境地区派遣军队。

白俄罗斯总统卢卡申科受到指责，让这些移民先飞到白俄罗斯，然后组织他们偷渡进入欧盟。而德国是这些移民最终想到达的主要目的地。