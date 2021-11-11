欧元区经济预计明年继续强劲向好

欧盟执委会周四预测，随着欧元区经济从疫情引发的衰退中恢复，今年欧元区经济的增长速度将超过之前预期，2022年将继续强劲扩张，赤字和公共债务将下降。

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据路透社今天报道说，欧盟执委会上调今年欧元区增长预期，并预计2022年经济继续强劲增长。据欧盟执委会表示，在2020年萎缩6.4%后，今年欧元区19个国家的国内生产总值(GDP)将增长5.0%，5月时的预期仅为增长4.3%。并预测2022年和2023年将分别增长4.3%和2.4%。

据欧盟执委会副主席东布洛夫斯基分析认为，“我们为缓解疫情冲击而采取的措施，以及在整个欧盟范围内加大疫苗接种力度，显然促成了这一成功。”

欧盟执委会表示，2021年通胀率将达到2.4%，高于2020年的0.3%，随后在2022年放缓至2.2%，2023年为1.4%。价格上涨的峰值将在今年的最后四个月出现，然后在整个2022年逐渐放缓。欧盟执委会预测，经济快速增长和政府对经济的紧急支持的逐步退出，将有助于把欧元区总预算赤字占GDP的比例从2020年的7.2%降至今年的7.1%，然后在2022年降至3.9%，2023年降至2.4%。

路透社说，欧元区公共债务今年将达到顶峰，占GDP的100%，到2022年将降至97.9%，2023年降至97.0%，此一下降速度比5月的预测要快。