白俄与波兰边境危机 俄罗斯出动战略轰炸机相挺

波兰与白俄罗斯边境线上的外国难民人群。

欧盟周三指责白俄罗斯鼓动移民越过边境涌入波兰，是发动了“混合式攻击”，从而为扩大对白俄罗斯的制裁铺平道路。这场危机有可能招致俄罗斯和北大西洋公约组织(北约/NATO)插手。俄罗斯罕见地派遣两架具有核打击能力的战略轰炸机在白俄罗斯领空巡逻，以示对其亲密盟友的支持。波兰指控白俄罗斯挑起的边境移民危机，背后的主谋是俄罗斯普京。

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据路透社报道，白俄罗斯与波兰边境危机加剧，俄罗斯和北约似将出手干预。

俄罗斯罕见地派遣两架具有核打击能力的战略轰炸机在白俄罗斯领空巡逻，以示对其亲密盟友的支持。一位欧盟官员称，波兰在一次闭门会议上向北约盟国通报了情况，北约盟国承诺将提供支持。

华沙方面称说，被困在白俄罗斯的中东、阿富汗和非洲移民夜间多次试图强行进入波兰，同时宣布已经部署额外的警力加强边境管理。

联合国人权高级专员巴切莱特(Michelle Bachelet)呼吁各国缓和紧张局势，解决这场“不可容忍”的危机。

欧盟曾多次因白俄罗斯侵犯人权而对其进行制裁，指责明斯克从饱受战争蹂躏和贫困的国家引诱移民，然后将他们推向波兰，试图在欧盟东翼制造暴力混乱。据欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)称，“欧盟边界正面临着一场残酷的混合式攻击。白俄罗斯正以一种不顾他人和令人震惊的方式，将移民的痛苦作为武器。”

欧盟的27位大使同意这构成了进一步制裁的法律基础，最早可能在下周实施，针对约30名个人和实体，包括白俄罗斯外交部长和国家航空公司。

据”欧盟执委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在华盛顿与美国总统拜登会面后告诉记者，很快，将在下周初扩大对白俄罗斯的制裁.我们将研究是否有可能制裁那些为将人口贩运到明斯克，再到欧盟-白俄罗斯边境的活动提供便利的航空公司.”

据路透社，卢卡申科和俄罗斯总统普京把责任归咎于欧盟。克里姆林宫指责欧洲未能实现自己的人道主义理想，并试图通过关闭部分边境的计划来“扼杀”白俄罗斯。莫斯科表示，欧盟因这场危机而对白俄罗斯实施制裁是无法接受的。

俄罗斯派出图-22M3轰炸机在白俄罗斯空域执行巡逻任务，这些轰炸机能够携带核导弹，包括能够躲避西方先进防空系统的高超音速导弹。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，他希望负责任的欧洲人“不要让自己卷入一个相当危险的漩涡”。

德国总理默克尔对记者表示，她在电话中呼吁普京运用他对卢卡申科的影响力，“因为人们(移民)被利用了，他们似乎变成了不人道政策的受害者--必须对此采取一些措施。”

克里姆林宫表示，普京告诉默克尔，欧盟应该直接与白俄罗斯对话。

据法新社报道称，数以千计移民在白俄罗斯边境集结试图非法进入波兰。波兰总理指控，这波前所未有的移民潮背后主使是俄罗斯，并说这波「攻击」恐破坏欧盟的稳定。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）周三提出这项指控之际，数千名绝望的移民被困在白俄罗斯与波兰边境的天寒地冻中，双方军队也集结边境，弥漫对峙的肃杀气氛。

西方批评家近几个月来表示，白俄罗斯强人总统卢卡申科正将中东移民引诱到他的国家，然后将这些移民送过边境，以报复欧盟制裁。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）发言人史丹诺（Peter Stano）对记者说：「这是卢卡申科政权惨无人道黑帮做法的一部分。」

白俄否认这些说法，并指责欧盟成员国波兰不让移民入境才是违反人权。

波兰总理莫拉维茨奇巡视边境的警卫、军队和警察，然后将批评炮火转向白俄的主要国际支持者俄罗斯。莫拉维茨奇对波兰国会表示：「卢卡申科正在进行的攻击，主谋是莫斯科当局、俄罗斯总统普京。」

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指控是西方在中东的军事「冒险」，促使移民逃离该地区；他同时呼吁对抵达欧盟的移民采取「独特作法」。他说：「为什么从土耳其前往欧盟的难民时，欧盟是负担费用让他们留在土耳其的领土？」「为什么不能以同样的方式帮助白俄罗斯人？」

数百名移民昨天游行到边境、试图穿越，但被一排排波兰警察、士兵和边防警卫挡在铁丝网后面，危机来到高峰。根据路透社消息，波兰国防部长表示已派出1万5000名军人前往边界。

波兰和白俄今天都表示，目前有3000至4000名移民在波兰库辛尼加（Kuznica）村附近的边界临时营区。

媒体记者禁止进入，但根据白俄与波兰当局发布的影片，随着气温徘徊在冰点附近，聚集在铁丝网边的移民蜷缩在烤火堆和帐篷里。

波兰称白俄将移民作为人肉武器，绝不会开放边境。莫拉维茨奇在推特发文说：「今天整个欧盟的稳定和安全都处于危险之中。」