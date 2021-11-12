白俄罗斯与波兰边境难民危机：联合国安理会无解

联合国安理会15个成员国星期四稍晚召开闭门会议，爱沙尼亚、法国、爱尔兰、挪威、美国、英国在会中提出移民危机议题。美国和欧洲在联合国安理会的代表，会中谴责白俄罗斯对于该国与波兰边界移民危机的作为。欧盟先前表示，白俄罗斯怂恿数以千计逃离饱受战争蹂躏之处的人试着越过边界进入波兰和其他邻国，藉此报复欧盟的制裁。白俄罗斯总统卢卡申科最新威胁要进行报复，包括关闭经过白俄罗斯的俄罗斯天然气往欧洲的运输通道。

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据法新社报道说，西方国家就移民危机在联合国安理会中谴责白俄。这些国家在声明中说：「我们谴责将活生生的人当作工具的精心策画，那些人的生命和福祉因白俄罗斯的政治目的陷入危险之中，为的是破坏邻国和欧洲联盟外部边界的稳定，并把焦点从白俄罗斯侵犯人权日益严重的问题上转移开来。」

上述国家称白俄罗斯的作为「令人无法接受」，并指控白俄总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）对区域稳定构成威胁，呼吁以「强烈的国际社会反应」来追究白俄罗斯的责任，且承诺会「讨论我们可以采取的进一步措施」。

白俄罗斯曾警告，这场危机可能升级为军事对抗；立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚则称白俄罗斯对欧洲社会造成严重威胁。

爱沙尼亚、法国、爱尔兰、挪威、美国、英国等国家表示：「我们仍坚定一致地保护欧盟，以对抗白俄罗斯当局这些混合举措。」

俄罗斯驻联合国公使纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）在会前告诉记者，他认为西方国家的安理会使节「有某种受虐倾向，因为在我们面前提出这个议题必须非常有勇气，这对欧盟来说完全是种羞辱。」

当被问到俄罗斯或白俄罗斯是否协助移民前往波兰边境时，纪柏梁说：「不，绝对没有。」他补充道，不是所有问题都要安理会来解决。

法新社说，俄罗斯在安理会有否决权，因此能庇护白俄罗斯免于任何可能的联合国制裁。

据路透社报道称，与白俄罗斯接壤的国家周四警告说，欧盟东部边境的移民危机可能升级为军事对抗，而乌克兰则表示，将再部署数千名士兵以加强边境力量。

立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚表示，白俄罗斯蓄意利用移民升级其“混合攻击”以报复欧盟的制裁，对欧洲安全构成了严重威胁。据上述这些国家的国防部长在一份联合声明中说，“这增加了发生挑衅和严重事件的可能性，也可能蔓延到军事领域”，

欧盟表示，白俄罗斯正在鼓励数以千计逃离战乱地区的人穿越欧盟边境，可能实施新的制裁。白俄罗斯和航空公司最快将在下周一运送这些人。

白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)威胁要进行报复，包括关闭经过白俄罗斯的俄罗斯天然气运输通道，尽管其盟友和财政支持者俄罗斯没有立即作出回应。俄罗斯总统普京表示，莫斯科将努力帮助欧洲应对能源紧缩，并希望德国当局尽快对北溪2号管道进行认证，该管道将向欧洲最大的经济体输送更多俄罗斯天然气。

明斯克方面表示，两架俄罗斯战略轰炸机连续第二天在白俄罗斯领空巡逻，以示支持。