荷兰政府决定局部实施“封城”

荷兰连日来新冠疫情反弹严重，11月12日政府决定局部实施“封城”至少3个星期，以遏制疫情进一步扩散。荷兰成为欧洲地区今年夏季以来首个“封城”的国家。反封城的人周五上街游行，警察使用水枪疏散人群。

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荷兰政府9月底宣布解除大部分防控措施后，疫情反弹加剧。荷兰国家公共卫生与环境研究所9日发布的数据显示，3日开始的一周，该国新增新冠确诊病例近7.7万例，比前一周激增45%；7天新冠感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）超过400。

荷兰广播节目公司报道，新冠疫情专家组向政府提出“封城”建议后，首相马克·吕特12日作出了上述决定。

荷兰广播节目公司报道，“封城”举措包括取消大型聚集活动、关闭剧院和电影院、缩短餐馆和咖啡馆营业时间等。学校将不受影响，正常上课。

随着疫情加剧，荷兰政府已于上周加强防控措施。本月6日起，强制“口罩令”实施范围从公共交通工具扩大至所有室内公共场所，包括图书馆、市政厅、超市、火车站等；“新冠通行证”使用范围由餐馆、咖啡馆、剧院和体育场等场所扩大至博物馆、动物园、游乐园和室内外体育活动场所等。

“新冠通行证”证明持有者符合以下三种情况：或完成新冠疫苗全程接种；或新冠病毒检测结果为阴性；或感染新冠后康复。

现阶段，荷兰新冠疫苗接种率接近85%，加强针仅向少数免疫力较弱的群体提供。由于感染人数激增，医院人满为患，不得不减少接诊其他病症患者。

荷兰国家公共卫生与环境研究所数据显示，荷兰大约56%的新冠患者未接种疫苗或仅接种一针。在重症监护病房接受治疗的新冠患者中，70%未接种疫苗或仅接种一针。

包括荷兰在内，欧洲多个国家近期疫情加重。世界卫生组织欧洲区域办事处本月4日发布警告说，区域内50余国的新冠疫情令人担忧，欧洲地区已再度成为新冠疫情“震中”。

欧洲区域办事处主任汉斯·克卢格说，如果不进一步采取疫情防控措施，到明年2月前，欧洲新冠死亡病例可能再增加50万例。