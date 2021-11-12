马克龙： 将在未来几天与普京会谈

法国总统马克龙表示，他将在接下来的几天就白俄罗斯和乌克兰议题与与俄罗斯总统普京会谈，没有明确会谈方式。西方国家担心俄罗斯部队在乌克兰附近调动。据彭博社报导，美国已警告欧洲盟友，莫斯科正在西部边境集结兵力，很可能正计划入侵乌克兰。俄罗斯国防部刚刚宣布：两名俄罗斯军人在白俄罗斯西部与明斯克的联合空降演习中意外死亡。军方解释，两名士兵在跳跃过程中，因“突如其来的强风”，降落伞无法正常工作，导致两人死亡。

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此前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和五角大楼都表示，他们正在密切关注俄罗斯的军事集结。但彭博社在报导中（链接），引述多位消息人士的说法称，拜登政府已更进一步，正式警告欧盟，俄罗斯有可能发动军事进攻。

彭博社指出，这是美国根据掌握的情报做出的评估，这些情报尚未与欧洲政府分享。如果需要欧洲国家一起来应对，则必须与各国分享这些情报。官员表示，这些评估得到了公开证据的支持。

布林肯周三表示，美国正“非常密切地监测该地区”，并将“继续就这一问题与盟友和伙伴密切磋商”。

他与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）一起发言时说：“正如我们所表明的，任何升级或侵略性的行动，都会引起美国的极大关注。”

布林肯表示，美国不知道俄罗斯的意图，但莫斯科过去一直在其边境地区制造挑衅行为，为军事行动提供理由。

“我们不清楚莫斯科的意图，但我们知道它的剧本”，他说，“如果我们看到有任何挑衅行为，那肯定来自俄罗斯。”

乌克兰国防部本周早先表示，目前约有9万名俄罗斯士兵驻扎在边境沿线，以及反政府武装控制的乌克兰东部地区。

彭博社指出，俄罗斯对此表示，在其领土上进行军事部署是内部事务，它否认有任何侵略意图，同时指责美国军舰本周在黑海靠近其领土的水域航行，是一种挑衅行动。

克里姆林宫的行动与3月份时类似，当时，在乌克兰边境附近和克里米亚半岛内的俄罗斯军队数量约为10万，也集结了相当规模的军事装备，引起了国际紧张情绪。

在拜登总统致电俄罗斯总统普京，并提出在6月举行峰会后，危机有所缓解。

上周，众议院军事委员会的15名共和党成员致信拜登。他们呼吁，应加大对基辅的支持，帮助他们打击俄罗斯支持的分离主义分子，并在黑海部署美国军队。

信中写道：“俄罗斯正变得更加咄咄逼人，在乌克兰军事现代化、军事伙伴关系，到乌克兰加入北约等议题上，加强了对乌克兰的批评。”

“你的政府不能忽视俄罗斯对国际法和乌克兰领土主权的持续威胁。”

2021年11月2日，中央情报局局长伯恩斯（William Burns）在莫斯科与俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）会面。

据美联社报导，美国代表团已警告俄罗斯官员，对乌克兰安全构成的任何威胁，都可能带来后果。