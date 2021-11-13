英国防参谋长：与俄罗斯的紧张局势或引发意外战争

英国国防参谋长尼克·卡特（Nick Carter）近日在受访时表示，西方国家和俄罗斯之间爆发意外战争的风险比冷战结束以来的任何时候都大，因为许多传统的外交工具已不再可用。

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卡特向《泰晤士报》电台表示，在“多极世界”的新时代，各国政府为了不同的目标和不同的议程而竞争，出现紧张局势的风险更大。他说，“我认为我们必须小心，人们不要让我们一些政治的好战性质最终陷入升级导致误判的境地。”

即将卸任的卡特列举了专制主义对手愿意使用任何手段，包括移民、天然气价格、代理人或网络攻击，以在国际舞台上实现他们的目标。他认为，自冷战以来和美国单极统治世界时代的“传统外交工具和机制”已经不复存在。

卡特说，“如果没有这些工具和机制，这些升级或这种升级可能导致误判的风险更大。”他强调，“所以我认为这是我们必须面对的真正挑战。”最近几周，东欧的紧张局势不断加剧，欧盟指责白俄罗斯卢卡申科当局利用移民问题发动混合攻击，在欧盟成员国波兰的边境上制造人道主义危机。

俄罗斯总统普京周六表示，北约在黑海举行的计划外演习对莫斯科构成严重挑战。普京并称，俄罗斯与白俄罗斯和欧盟边境的危机毫无关系。

此前，根据俄罗斯国防部发布的通报，两架图-22M3远程轰炸机于11月10日在白俄罗斯空域执行了巡逻任务。伦敦方面周五表示，已经派遣了一支英国军事人员小队，为波兰在其与白俄罗斯的边境地区探索“工程支持”。英国台风战斗机当天还护送两架俄罗斯军机离开英国的关注区。