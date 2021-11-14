欧盟周一将强化对白俄当局制裁 英外相：我们必须为自由和民主团结起来

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）11月14日证实了欧盟将批准对白俄罗斯卢卡申科当局实施新制裁措施的细节，制裁对象是参与制造波兰边境移民危机的人员和实体。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss,）当天刊文表示，俄罗斯就这一问题有明确的责任，俄方必须迫使白俄罗斯当局结束危机并进行对话。

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博雷利在接受法国《星期日报》采访时说，这些制裁应该在周一的欧盟外长理事会会议上达成一致。他解释说，欧盟成员国的外长们准备签署一个扩大的法律框架，以增强制裁范围，包括参与向白俄罗斯运送移民的航空公司和旅行社等实体，禁止相关负责人赴欧旅行并冻结他们在欧洲的资产。他还表示，现有的欧盟制裁框架将被用来针对约30名参与制造危机的卢卡申科政权官员。

博雷利说，白俄罗斯危机引发的紧张局势以及对俄罗斯军队在乌克兰东部边境附近集结的担忧，强调了欧盟在防务方面加强整合的必要性。他解释说，“欧洲正处于危险之中，而欧洲人并没有意识到这一点。”他指出，“今天的世界......不再受和平和仁慈的愿望所支配。我们仍然有食肉动物之间的权力冲突，而食草动物不太可能生存。”

在周末的一系列外交活动中，波兰副外长瓦日克（Piotr Wawrzyk）也证实了欧盟新的制裁措施已经接近。他对欧洲国家和美国联合起来反对卢卡申科政权的方式表示欢迎。

此外，英国外相特拉斯在《星期日电讯报》刊文指，“英国不会视而不见。”她说，“我们将与我们在该地区的盟友站在一起，他们正处于自由的前沿。”她指出，明斯克的主要支持者俄罗斯“有明确的责任”，必须迫使卢卡申科当局结束这场危机。

特拉斯的文章说，“在这个关键时刻，我们应该加深与那些遵守规则并允许自由市场经济繁荣的国家的投资和贸易关系。我们不能，也不会对那些想要破坏自由和民主的人给予帮助。”

特拉斯表示，“与我们的朋友和盟友一起，我们可以建立一个自由的网络，努力击退这些恶意的行为者，以确保热爱自由的人们能够生活在和平之中。”伦敦方面周五介绍称，已经向波兰和白俄罗斯的边境派遣了一支10人英军工兵队伍以探索“工程支持”。