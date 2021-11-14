欧盟将扩大制裁白俄 普京：愿协助化解移民危机

欧盟高层官员14日宣布，将自15日起扩大对白俄罗斯的制裁，纳入将移民送至欧盟边境的航空公司和旅行社。另外，俄罗斯总统普京表示，愿协助化解白俄与波兰边境的移民危机。

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数以千计大多来自中东的移民近日被困在波兰与白俄罗斯交界，欧盟指责白俄故意放任这些难民进入，然后将他们送往波兰等欧盟国家，以报复欧盟的制裁；明斯克当局（Minsk）则否认上述指控。

两名外交官11日表示，欧盟正考虑对白俄主要机场实施制裁，以阻止航空公司运入移民。

欧盟成员国外长订于15日举行会议。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）告诉法国《星期日报》（Le Journal du Dimanche）：“我们将同意扩大制裁白俄的法律框架，以适用于所有参与非法偷运移民至本国者。”

博雷利还说，航空公司和旅行社高阶主管可能面临欧盟旅行禁令，或遭冻结资产。目前约有30名白俄官员可能成为制裁对象。

俄罗斯新闻社（RIA）14日报导，总统普京受访时表示：“我们已准备好透过一切必要手段协助白俄解决（移民危机）。”

俄罗斯为力挺白俄罗斯，日前派伞兵到白俄与波兰边界附近与白俄军队演习，还两度派出具备核子打击能力的轰炸机到同一地区巡航。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）14日呼吁，北大西洋公约组织（NATO）必须采取“具体步骤”，以解决移民危机。

他还说波兰、立陶宛和拉脱维亚可能会根据北约创立条约第4条，召集北约理事会。

另据法新社报导，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）14日敦促俄罗斯总统普京尽快介入，以应对危机。

特拉斯在《周日电讯报》（The Sunday Telegraph）的投书中强调：“俄罗斯在此事上负有明确责任，莫斯科必须要求白俄当局结束危机，并展开对话。”