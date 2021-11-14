空客与Indigo Partners签署255架A321超级大单 价值超300亿美元

这些飞机价值超300亿美元，但折扣后的实际成交价格将低于这个数字。本次交易中维兹航空占据订单中的最大份额，其订购了102架飞机，美国边疆航空订购91架，墨西哥的沃拉里斯航空和智利的捷聪航空分别订购了39架和23架。2017年，空客和Indigo Partners达成一项430架飞机订单。

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空客从航空公司先锋人物、Indigo Partners执行合伙人Bill Franke那里获得了一份255架窄体飞机的超级订单。

这份与Indigo Partners的后续交易关于A321机型，空客最畅销的窄体机系列的较大版本。这些飞机价值超300亿美元，但折扣后的实际成交价格将低于这个数字。大部分的交付将从2025年起进行。

Indigo Partners专门从事全球航空运输投资业务，在Wizz Air、Frontier Airlines，Jetsmart和Volari等多家航空公司中都持有股份。

据报道，本次交易中维兹航空(Wizz)占据订单中的最大份额，其订购了102架飞机，美国边疆航空(Frontier Group )订购91架，墨西哥的沃拉里斯航空(Volaris Aviation)和智利的捷聪航空(JetSmart Airlines)分别订购了39架和23架。

根据空客的声明，Wizz的订单包括27架A321XLR变体。JetSmart将获得两架A321XLR，并将38架A320neo订单升级为A321。

2017年，同样在迪拜航展，空客与Indigo Partners达成一项430架飞机，价值近495亿美元的订单。