奥地利下达全球第一道针对未打新冠疫苗者的限制封锁，法国暂未定是否效仿

11月15日星期一，奥地利针对未接种新冠疫苗者下达的限制令正式生效。面对高企的新增感染病例和远逊于一些欧洲邻居的疫苗接种率，奥地利政府称这一政令“很艰难，但很必要”。

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综合美联社，路透社，法新社等消息，截至目前欧洲各国的民众新冠疫苗接种完成率平均水平为67%，法国为75%，西班牙79%，奥地利仅为65%。与此同时，这个人口980万人的阿尔卑斯山国家在刚刚过去的周六记录到了日增感染1万3千多人，达到疫情以来的最高点，死亡人数累计达到11700人。鉴于此，奥地利总理亚历山大·沙伦贝格周日晚间正式宣布了针对未接种新冠疫苗者的限制令，而奥地利议会也在当晚为此开了绿灯。

根据这一政令，11月15日起，奥地利约两百万尚未接种疫苗的人，或未感染痊愈者，将不能离开住所，除非出门购买生活所需品，运动，工作，或看病等特殊原因。这一限制令暂不涉及未满12岁的儿童和少年。奥地利政府宣布，将在公共区域加强管控，违规者将面临500欧元的罚款；三次以上违反规定，将面临三倍罚款。

仅针对未接种疫苗者的限制令激发了抗拒者们更大的怒火。周日下午，数百人在奥地利总理府门口抗议，谴责强制接种疫苗，当中不乏医护工作者。从今天起，维也纳也成为欧盟第一个批准为年龄介于5到11岁的儿童施打新冠疫苗的区域，仅周六就记录到超过5000次的疫苗接种申请，约在今天施打。

被抗议者们认为属于“激进”的奥地利防疫新政策也在其他欧洲国家激起回响。面对民众的担忧，法国国民议会执政党组主席卡斯塔内表示，“不希望效仿奥地利”，尽管法国疫情也不乐观，尽管“现在法国面前已经摆好了所有的可能性”。