减少依赖美国，在印太应对中国：欧盟联军路线图呼之欲出

综合路透社，回声报驻布鲁塞尔站等消息，日前欧盟为打造可达5千人的联合军队设定了路线图和时间点，欧盟联军“将旨在补充北约，而非取而代之”，在减少对美国依赖的同时，为在印太地区应对中国提供更多可能性。

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根据这一名为“战略罗盘”的文件，欧盟将力图在明年三月峰会上对如下几点重要内容达成一致：“到2025年，欧盟应发展出由陆，海，空三方面组成的‘联合快速部署军力’”；“到明年，欧盟希望就动用上述快速反应军的情景达成一致，并从2023年开始启动包括海军行动的常规军演”；“到2025年，欧盟应可从总部下达并运行所有训练任务，包括小规模演习和任务，从2030年起，欧盟总部应有能力运行所有任务”；“明年开始，欧盟希望就全力开展特殊网络联动小组工作达成一致”，但暂不清楚欧盟是否“会拥有主动发起网络攻击的能力”；“欧盟将发展新型作战坦克和未来空中战斗系统，日期将另行共同决定”；“为了减少对美国军事的依赖，欧盟计划到2025年基本填补上关键的能力差距”，这包括远程军用航空运输，空间通信技术和情报能力等；“作为西方战略应对中国军事崛起的一部分，欧盟计划到2023年在印太地区开展更多欧洲海军协调联动，海上军演和巡逻”。

欧洲联合军队计划目前处于正式理论化的阶段。上周，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利拿出了“战略罗盘”计划书，本周一和周二，各成员国就此进行讨论。博雷利表示，目前正在波兰和白罗斯边境上演的难民危机，正是“战略罗盘”白皮书此前警醒过的内容：“战争与和平此前的边界已经不适用于当今世界，在黑与白之间，夹杂了不同程度的灰色地带，包含了各种情况与形式的竞争，强迫，恐吓，需要欧洲做出回应”。

周二晚间，欧盟各国代表和北约秘书长斯托尔滕贝格见面，强调欧洲联军计划“并非是要和北约竞争”，“而是要对其进行补充”。