乌克兰警告：面对自白俄罗斯的移民潮冲击边境时将会开枪

白俄罗斯与波兰接壤的边境区域，一些移民驻扎被清理移走了。 2021年11月18日照片

乌克兰周五警告面对试图从白俄罗斯越过其边境进入欧盟的移民，乌克兰将使用一切可能的手段，包括开枪，将他们击退。

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乌克兰内政部长丹尼斯-莫纳斯特尔斯基今天在议会听证发言时说："如果边防人员的生命和健康受到威胁，我们将使用法律规定的所有保护手段，包括枪械。

数千名移民数月来一直试图从白俄罗斯抵达欧盟。最近几周，局势不断升级，在波兰-白俄罗斯边境形成了几千人的人群，导致莫斯科支持的明斯克和布鲁塞尔之间的关系严重紧张。与白俄罗斯和几个欧盟国家接壤的乌克兰当局担心，在波兰和波罗的海边境受阻的移民将试图通过乌克兰进入欧盟。

欧洲联盟指责白俄罗斯总统卢卡申科的政权策划了移民的涌入通过发放签证来报复西方的制裁。这些移民大部分来自中东。而包括波兰和乌克兰在内的一些国家指责莫斯科也在为这场危机牵线搭桥。俄罗斯是明斯克的主要盟友。

乌克兰内政部长在电视上播出的同一议会中的讲话中说，"我们不排除俄罗斯决定故意通过白俄罗斯向乌克兰领土输送大量非法移民的可能性，"乌克兰内政部长在讲话中说，"我们正在为这种情况做准备，"他补充说，目前乌克兰-白俄罗斯边境的局势 "处于控制和稳定之中"。

基辅上周就表示，打算在乌克兰与白俄罗斯的边界部署数千名边防军和警察。