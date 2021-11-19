奥地利全国22日重新封城

奥地利总理沙伦贝格19日宣布，全国将自22日起重新封城，疫苗强制令则于明年2月1日上路，使奥地利成为首个在欧洲新冠病例激增之际，采取如此严格措施的欧盟国家。

广告 继续浏览后续

法新社报导，欧洲新冠疫情升温，各国都加强防疫限制措施，但到目前为止，尚无任何国家恢复全面封锁，且只有教廷强制要求全民接种疫苗。

沙伦贝格（Alexander Schallenberg）表示，封锁令最初将实施20天，并在10天后进行评估。

他在提洛尔邦（Tyrol）会见地方政府首长，并召开记者会表示：“尽管我们多月劝导，接种疫苗的人数还是不够。”

沙伦贝格说：“持续提高疫苗接种率是摆脱这种恶性循环的唯一途径。”他并指责，拒打疫苗者是在“攻击医疗系统”。

在奥地利重新封城下，大家除了上班、购买必需品和运动外，不得离开家门；当局建议民众远距办公，并要求家长尽可能让孩子待在家，但学校将继续开放。

奥地利15日起已对未施打疫苗民众实施10天居家管制，违者可处500欧元罚款，是第一个采取这类措施的欧盟国家。

奥地利18日通报超过1万5000例单日确诊，创历史新高；国内近日疫苗需求量增加，目前66%人口已完整接种疫苗，略低于欧盟67%的平均接种率。