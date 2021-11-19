比利时强制医护接种疫苗 工会反弹拟发动罢工

比利时政府面对新冠确诊者激增，将在明年实施医护人员强制接种疫苗，但引发医护界反对，工会拟发动罢工，对日益不堪负荷的医疗体系加大冲击。

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比利时11月以来新冠病例激增，至11月9日至15日最近一週，平均每天新增1万1254例新增病例，较前一周增加14%，且越来越多患者需入院治疗。比利时目前计有578名患者在重症病房，另301位患者需使用呼吸器，人数也都增加约2成，使得医院日渐不堪负荷。

比国政府为对抗疫情将在2022年1月实施医护人员强制接种疫苗，过渡期为期3个月至4月1日，若医护人员仍未接种疫苗将会失业。但此措施引发布鲁塞尔首都医护人员反对，医护工会今天表示拟发动罢工。

由于罢工除反对强制接种疫苗外，另结合抗议工作压力过大、人员短缺诉求，一旦罢工规模过大，将对医疗体系造成更大冲击。

此外，比利时将自明天起至2022年1月28日实施新的紧缩防疫措施，包括在咖啡厅、酒吧和餐厅，顾客除了就坐饮食外都必须戴口罩，在舞厅和夜店，跳舞的顾客除必须出示接种疫苗，若不想戴口罩则需在入口进行测试，另强制实施每周4天远程上班。

此外，室内50人、户外约100人的体育、艺文等活动也须出示接种证明及戴口罩。