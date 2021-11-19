跟进美国 英议员联名要求约翰逊外交抵制北京冬奥

继美国拜登政府考虑对北京冬奥采取外交抵制，英国的5位国会议员近日也联名致函首相约翰逊，敦促他对北京冬季奥运进行外交抵制、禁止官员出席。

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英国下院外交委员会主席图根哈特、前保守党党魁史密斯等5位国会议员17日晚间联名致函首相约翰逊（Boris Johnson），敦促他参照美国总统及政府官员考虑以外交抵制的方式，不出席两个多月后即将在北京举办的2022冬季奥运。

这5位议员包括与约翰逊同为保守党籍的劳顿（Tim Loughton）、图根哈特（Tom Tugendhat）、史密斯（Sir Iain Duncan Smith）、甘尼（Nus Ghani）等下议院议员，另一位是上议院议员艾尔顿男爵（Lord Alton）。他们反共立场鲜明，在今年3月都被北京纳入制裁名单。

5位国会议员在联名函中表示，美国总统拜登（Joe Biden）及政府其他官员可能不前往中国出席冬奥，“我们对此表示欢迎”。议员认为应该与美国采取同样作法、落实下议院7月所通过关于外交抵制北京冬奥的决议很重要，且不影响选手参赛权益。

《路透》报导，拜登在18日接受媒体提问时证实，正在考虑外交抵制北京冬奥；白宫也说，外交抵制的考量是出于新疆人权侵害的严正关切。

英国国会下议院在今年7月曾作出决议，表示若有可靠证据显示一国政府犯大规模暴行，则奥运不应在该国举办。英国政府代表应拒绝出席北京冬奥，除非北京当局政府停止在新疆地区的暴行。

此决议案出来后，英国“天空电视台”询问外交大臣拉布（Dominic Raab）是否会参加北京冬奥时，拉布表示，由于中共政府被控在新疆迫害维吾尔族等少数族裔，他不太可能参加，他说：“我想我去的可能性很小。”

拉布也说明，英国不想将奥运会过度政治化，而且参与体育活动并非由政治人物决定，“当然，新疆之类的地区非常敏感，我们将在适当时机决定我们参与北京冬奥的政治的外交代表层级。”

据亲保守党的《每日电讯报》（Daily Telegraph）近日报导，英国政府目前并不积极考虑外交抵制北京冬奥，也尚未决定官员出席方式。