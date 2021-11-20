欧盟让步？白俄罗斯与波兰边境难民危机暂时缓解

最近数周不断升级的白俄罗斯与波兰边境难民危机暂时缓和。聚集在两国边境主要营地的难民被转移至附近的一处难民收容中心，同时，数百名试图通过白俄罗斯进入欧盟的难民登上了返回伊拉克的航班。

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白俄罗斯边防部队在社交媒体Telegram上称，截至11月18日，所有被困在布鲁兹吉 （Brouzgui）过境点附近营地里的难民都被转移到了附近的一个接待中心；他们在中心获得热食和取暖衣物。白俄方面同时还发布了看似废弃的营地的照片。波兰方面也证实，该营地已被清空。

就在这个白俄罗斯和波兰边境上最大的难民集中地点，数日前，大批难民与波兰边防人员发生了冲突。难民们使用石头及其它武器攻击波兰边防人员，试图毁损围栏 ，以突破防线进入波兰，遭到波兰军警人员以催泪瓦斯和水炮反击。当日的冲突造成至少3人受伤。

在该营地的难民被安置到接待中心的同一天，一架搭载431人的飞机从白俄罗斯首都明斯克起飞，降落伊拉克。目前聚集在白俄罗斯和波兰以及立陶宛边境的许多难民中，很多人都是伊拉克库尔德人。

这些最新的变化可能会缓解数周来白俄罗斯与欧盟不断升级的紧张局势。不过波兰警方称，不少难民仍尝试从边界的其它地点越境进入波兰。据波兰通讯社的报导，目前白俄罗斯和波兰的边境约有4000名寻求庇护者。波兰内政部曾在11月15日称，将从12月开始沿着白俄罗斯边界修筑隔牆，以阻挡难民/移民潮。

同样与白俄接壤的乌克兰则在11月19日警告称，对于试图从白俄边境越过乌克兰进入欧盟的难民，乌国将使用一切可能的手段，包括开枪，来击退他们。乌国担心，在波兰和波罗的海国家边境受阻的难民将会尝试从乌克兰进入欧盟。基辅稍早已表示，计划在乌克兰和白俄边境部署数千名边防军和警察。

据媒体报导，围绕波兰白俄边境难民危机的最新变化，是发生在德国与白俄罗斯领导人的电话交谈之后。默克尔与卢卡申科近日通了两次电话，主要讨论对难民提供人道援助和组织难民回家。这些难民主要来自于中东国家。