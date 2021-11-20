波兰指控白俄罗斯采用新方法：将移民分散突破边境线

白俄罗斯与波兰接壤边境线的移民被撤走

波兰国防部长周六表示，白俄罗斯在与其邻国波兰的危机中改变了策略，现在将较小的移民群体引向欧盟东部边境的多个地点。欧洲对移民边境冲击危机出现分歧，欧洲人权官员批评波兰将痛苦的移民抵挡在边境线外的做法。

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据法新社引述波兰国防部长Mariusz Blaszczak告诉商业电台RMF FM："我们必须为这个问题将持续数月的事实做好准备。因为现在，移民在白俄罗斯的当局利用下采用了一个稍微不同的方法...... 他说：“在许多地方，较小的人群正试图跨越边境。”

波兰国防部长说，除此之外，还有200多名手持石块和催泪瓦斯的人群，这些攻击 "毫无疑问是由白俄罗斯部门组织指挥的"。

欧盟指责白俄罗斯人为地制造危机，把可能的移民--主要是来自中东的移民--带向边境，并承诺让他们轻松进入欧盟。白俄罗斯否认了这一指责，反而指责欧盟不欢迎移民。

白俄罗斯总统卢卡申科周五告诉英国广播公司，他的部队 "绝对有可能 "帮助人们越境进入欧盟，但他否认策划了这次行动。卢卡申科说，"我们是斯拉夫人。我们有一颗同情心。我们的部队知道，移民要去德国... 也许有人帮助他们，"卢卡申科保证说，"但我没有邀请他们到这里来。"

据法新社，这些移民--大部分是伊拉克库尔德人--抛弃家园，把一切都留在了自己国家，花费数千美元持旅游签证飞往白俄罗斯，决心进到欧盟里。

周五，欧洲委员会人权专员Dunja Mijatovic要求波兰结束将移民遣送回白俄罗斯的有争议的做法。Dunja Mijatovic在一份声明中说：“我亲耳听到了令人震惊的叙述，绝望的人们在肮脏和极端的条件下，在寒冷和潮湿的树林中度过了几个星期，甚至几个月，遭受了极度痛苦。”

据波兰媒体报道，自今年夏天危机开始以来，至少有11名移民死亡。波兰上周为其中一名移民举行了第一次葬礼--一名在边境河流布格河溺水的叙利亚少年--并计划在本周末再举行两次葬礼。