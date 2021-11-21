法国急增警力前往海外省，防疫限制抗议与暴力重回欧洲多地

法新社11月21日消息，以荷兰，奥地利为首，欧洲日前再度进入新冠疫情暴涨期，政府下达的防疫限制性措施重新回归人们的生活，导致多地爆发穿插暴力的抗议。

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首先是荷兰：上周荷兰政府再度下达部分封城限足令，餐饮场所须在晚8点关门，同时对未接种新冠疫苗者关闭某些场所的大门，包括餐厅与酒吧。法新社记者引述海牙一家披萨店店主的观察，称“限制令开始执行后，有警察把多人拖拽出餐厅，打碎了店门的玻璃”。在继前一天鹿特丹上演暴力行为，51人被抓，3人受到弹伤之后，法新社当地记者在11月20日晚间，又见证了海牙的反新冠限制措施大游行，这场游行最终不幸地“再次演变成了暴乱”，“5名警察受伤，其中一人重伤”，十余名示威者被抓，其中一人被控朝路过的救护车前部挡风玻璃扔石头。这个周末，荷兰中部小城乌尔克，南部林堡省多地均爆发暴力示威。

奥地利是欧洲第一个要求民众全员打疫苗的国家。11月20日，该国超过4万人在首都维也纳汇聚，谴责“新冠独裁”和“法西斯”。即将开始执行的新封城限足政策，将至少维持到12月13日。不少示威者长途跋涉来到维也纳，希望能呼吁民众“警惕政府剥夺人们的权利，试图用防疫政策来分裂民众，使其不团结”。维也纳的这场示威游行气氛冷静，除了几只烟雾弹和投掷物，并未爆发明显的警民冲突。但法新社指出，维也纳警察担心类似鹿特丹暴乱的重演，担心有极端民粹主义者，新纳粹成员，流氓等混入，因此高度戒备。

法国海外省瓜德罗普也爆发严重暴力事件，由护士群体发起的反抗强制疫苗接种的游行失控，演变成“毁坏，纵火，暴力”，本周五，该地已宣布宵禁，但当夜仍有人专门针对警员进行伤害，造成一名警员轻伤。11月21日早，法国政府发言人阿塔尔谴责瓜德罗普“令人无法接受，也无可接受”的情况。他解释称，法国本土已朝瓜德罗普派遣了增援的武警和普通警察，包括防暴部队，预计今日上岛，“当地的路障，纵火和毁坏行为出自一小撮人之手”，“这一小撮人如今已经极端化，他们试图用暴力对人们进行恐吓”，“药房无法开门，救护车被路障堵住”。瓜德罗普的护士群体目前接种疫苗的比例已逼近90%，全体瓜德罗普人的接种率也逼近50%。瓜德罗普工人总联合会则在周六呼吁抗议者们继续开展运动。