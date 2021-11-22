奥地利因疫情严重今天再禁封 欧洲各国紧盯

奥地利已经自昨夜今晨午夜起正式禁封闭市。这一激进措施本周末在全国引起了人们的愤怒。无独有偶，在比利时、荷兰或法国海外省瓜德罗普岛一样，反新冠病毒疫情的限制措施的恢复，引起了暴力抗议。

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据法新社今天报道说，维也纳和全国其他地区的商店、餐馆、圣诞市场、音乐会和理发店在周一全部关闭。但学校仍然开放，因此首都的街道在清晨还有些相当繁忙。

自从抗冠状病毒疫苗被大量提供给民众之后，还没有一个欧盟国家敢于采取这一步骤。与以往的禁闭一样，890万奥地利人被规定禁止外出，当然除了购物、运动或医疗。也可以去办公室，不过当局建议采用远程办公。

据该报道， 这种局面在几周前还是不可想象的。前保守派总理塞巴斯蒂安-库尔茨(Sebastian Kurz)曾宣布新冠病毒大流行病 "结束"了，至少对那些接种疫苗的人来说是如此。据政治学家托马斯-霍费尔在接受法新社采访时说，他的继任者亚历山大-沙伦伯格于10月上任，他还曾"保持着一切正常的虚幻愿景"。

面对自新冠病毒大流行开始以来达到空前水平的病例激增，新总理首先针对的是未接种疫苗的人，只有66%的奥地利人接受了两剂疫苗，而在法国，这一比例为75%。

此前当局曾排除采取激进措施。目前的禁封计划维持到12月13日，成年人的疫苗接种将在2022年2月1日成为强制性的，到目前为止，世界上很少有国家实行这种做法。

民众对禁封抱有很多反对。抗议反应是迅速的：周六，当大批奥地利人在商店关门前喝下最后一杯闷酒或购物时，在极右翼的FPÖ党的号召下，约有4万人走上街头，高呼反对 "独裁"口号。第二天，在林茨（北部），另一次集会也动员了成千上万的抗议者。

不过，欧洲再次成为新冠病毒疫情中心。欧洲其他地方，感染的数量也在上升，各种措施正在恢复，不满也正在爆发。

德国卫生部长周一呼吁国人紧急接种疫苗。他说，冬天来临，由于非常、非常有利于传染性很高的新冠病毒的传播，每个人可能都会被威胁。

周日，荷兰连续第三天晚上爆发了示威骚乱。抗议者发射烟花，在几个城市造成了广泛的破坏。

然而，与周五在鹿特丹和周六在海牙爆发的暴力事件相比，这些最新的反对重新实施限制的示威活动并不激烈。据警方和当地媒体报道，在三天的示威活动中，被捕人数达145人。据警方称，在布鲁塞尔，冲突也破坏了周日约35000名示威者举行的和平集会。比利时已经宣布普及戴口罩，还想让允许远程办公的工作再强制实行远程办公。

而在法属加勒比海的瓜德罗普省，对卫生工作者强制接种疫苗的抗议已经演变成一场重大的社会危机。在经历了一个周末的暴力事件，包括路障、火灾和抢劫之后，警察增援部队已经抵达。