意大利规定完成两剂疫苗接种5个月后可接种第三针

意大利开始为民众提供新冠疫苗加强剂，即完成两剂疫苗接种5个月后再打第三针，目的是最大程度提高身体免疫力。意大利卫生部部长罗伯托·斯佩兰萨（Roberto Speranza）22日推文表示：第三针对于更好地保护自己和我们周围的人至关重要， 继意大利药品管理局下通知后，将有可能完成第一个周期后五个月施打第三针。

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意大利卫生部、文化部和体育部联合提出进一步放宽大型公共场所人数限制的议案。议案提议，大型体育场和户外场馆可以从目前的只能坐满50%增加到75%；小型体育馆和室内场馆，可以从目前的25%上升到50%。

意卫生部副部长西莱里表示，我们的疫苗接种工作开展得十分顺利，现在是时候放宽一点管制措施了。但我们需要更加谨慎，需要更加循序渐进地采取行动。当然，我们依旧在监控全国的疫情状况，尤其是对学校。

卫生部发布最新通报称，继免疫受损人群后，将相继为80岁以上老年人、疗养院入住者及工作人员、60岁以上或暴露风险高的医务人员接种第三针疫苗。上述人群在第二针接种6个月后即可接种第三针，无论前两针接种何疫苗，第三针将统一采用辉瑞或莫德纳等mRNA型疫苗。其他年龄段人群是否接种第三针，将取决于科研成果及流行病学数据。

意大利药品管理局日前最新批准了3种用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫性疾病的药物，用来治疗新冠病毒感染。

这3种药物分别是阿那白滞素(Anakinra)、巴瑞替尼(Baricitinib)和沙利姆单抗(Sarilumab)。报道称，这3种药物都将被列入医保。