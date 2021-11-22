比利时数万民众抗议防疫酿暴动 官员强烈谴责

继荷兰爆发民众不满政府防疫管制的冲突后，比利时21日也出现数万人上街抗议，结果演变成破坏商店橱窗的暴动事件，警方出动水车驱离人群最终逮捕44人，官员强烈谴责破坏行动。

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欧洲各国因应对新冠确诊激增，纷纷重启严格防疫措施，近日荷兰及比利时不满的民众上街抗议，他们高喊要自由，反对政府一连串限制措施，特别是不满进入餐厅等场所需持有疫苗接种证明，认为分裂了社会，但示威活动却演变成暴动事件。

根据布鲁塞尔时报22日报导，估计有数千名抗议者除向警察丢掷物品还破坏汽车、商店橱窗、街道设施等，在布鲁塞尔的欧盟机构区域，情况一片混乱。警方最终出动水车并使用催泪瓦斯驱离人群。

报导指出，部份抗议者并攻击警车，导致6辆警车毁损，有3名警察在衝突行动中受伤，警方最后逮捕44人，将进一步调查。

布鲁塞尔市长克罗斯（Philippe Close）强烈谴责暴动，并要求警方分析监控录影以找出破坏者。

先前在荷兰多地也发生冲突事件，19日鹿特丹数以百计民众与警方发生冲突；20日海牙也有类似情况；自19日以来至少有130人被捕、数名警察受伤。荷兰首相吕特（Mark Rutte）22日告诉媒体，鹿特丹等地发生的动乱“是打着示威幌子的纯粹暴力”。

面对凶猛的疫情，比利时要求企业必须采取一个星期4天的远程工作方式。