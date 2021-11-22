G7外长会议下月登场 首次邀请东盟国家与会意味深长

担任七国集团（G7）主席国的英国政府22日宣布，12月10日至12日将在英格兰西北部城市利物浦（Liverpool）召开G7外长会议，并将首次邀请东盟成员国参会。分析认为，邀请东盟（ASEAN）国家之举，旨在抗衡正在扩大影响力的中国。

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综合媒体报道，周一 ，英国外交部长特拉斯 (Liz Truss) 在声明中介绍称，会议将磋商在经济、科技和安全等领域加强关系的措施。她表示将推进自由和民主，构筑拥有共同价值观的国家相互合作的全球网络。英国外交部同时表示，东盟成员国泰国、印度尼西亚和马来西亚将首次参加会议。

日本官房长官松野博一，对英国政府宣布邀请亚细安成员国参加G7外长会议表示欢迎，称这体现加强参与印太事务的意愿。日本将派遣新任外相林芳正出席会议。

预计各国外长将就全球经济从新冠疫情中恢复、全球卫生和人权问题、“印太地区” 合作的方式等广泛领域展开讨论。

G7集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成，俄罗斯1997年加入后成为G8集团。2014年乌克兰危机爆发以后，俄罗斯被排除在外。

报道说，今年5月，G7在伦敦召开了自2019年以来的首次面对面会议，旨在重振七国集团的作用，形成更广泛的联盟，应对那些破坏以规则为基础的国际秩序的国家，剑指俄罗斯和中共。那次峰会还邀请了澳大利亚、印度、南非和韩国部长参与会议。

分析认为，G7此次邀请东盟国家之举，亦是考虑到正在扩大影响力的中共。

据中央社报道，今年是中国-东盟建立对话关系30周年。北京当地时间周一上午，中共国家主席习近平以视频方式出席并主持纪念峰会时，正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，并强调坚持对话不对抗、结伴不结盟。中共还许诺未来五年力争进口1500亿美元东盟农产品，并再次提供1.5亿新冠病毒疫苗。

报道说，中共和许多国家和区域组织建立 “伙伴关系”，不同的前缀用字遣词，也代表双边关系不同的档次。陆媒之前说，档次最高的是中共和俄国的 “全面战略协作伙伴关系”。而中共和欧盟（EU）2003年也建立 “全面战略伙伴关系”。此前，中共和东盟在1991年开始展开对话进程，1996年成为 “全面对话伙伴”，2003年再提升为 “面向和平与繁荣的战略伙伴关系”。

东盟由文莱、柬埔寨、印尼、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、马来西亚、老挝10个国家组成。

不过据知情人士透露，22日开幕的东南亚国家与中共领导人的视频峰会，缅甸代表没有出席。缺席的原因尚不清楚。但据路透社上18日报道称，缅甸是中共今年与东盟的协调国，这意味着缅甸帮助推动中共与东盟集团的互动。中共外交部亚洲事务特使孙国祥11月15日访问了缅甸，会晤了军政权首领敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 等重要官员。之后该特使游说东南亚国家允许缅甸的军事统治者参加本周由中共国家主席主持的一次地区峰会，但遭到了强烈反对。