德国犹豫步奥地利后再行封锁闭市

奥地利周一成为第一个自疫苗接种以来重新实施封锁的西欧国家，关闭了贩卖非必需品的店家、酒吧与咖啡馆。禁封一天下来，奥地利基本平静，没有报告示威抗议事件。实际上，病例数激增导致欧洲大陆连续第二个冬天因疫情而陷入深度冻结的阴影。外界引述即将离任的德国总理默克尔的谈话表示，德国也将有必要实施更严格的限制措施，以控制这波创纪录的感染潮，这番谈话抹去了欧洲股市涨幅，并导致公债收益率下跌。根据官方统计，德国过去24小时新增47887例感染确诊病例。

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据路透社报道称，奥地利封锁措施上路，默克尔表明德国需实施新的防疫作法。而随着欧洲再次成为全球疫情大流行的中心，新的限制举措和强制接种疫苗的规定预计将扩大实施。

据默克尔说，“我们正处于一个高度紧绷的局面。目前的做法并不足够，”据两位与会者称，默克尔是在一场会议上对她的政党基民盟(CDU)的领导层如此表示。但默克尔没有提及是否增加防疫措施直至一些封锁措施。

德国联邦卫生部长斯潘(Jens Spahn)紧急呼吁人们接种疫苗，他说他确信，到冬天结束时，德国的每个人都将“接种完疫苗、恢复健康，否则就是死亡。”

据法新社说，德国卫生部部长斯潘罕见用词直率严厉警告民众，欧洲第4波新冠疫情复燃非同小可，这个冬天结束前要不打疫苗、康复，否则要不然就等染疫病死。

德国卫生部长斯潘更重话警告，呼吁德国民众赶快接种。

即将卸任的德国总理梅克尔也警告，包括禁止未打疫苗者进入公共场所在内的当前防疫措施「绝对不够」；与会者转述，默克尔在基民党（CDU）党内会议里说，这波复燃目前比早先所遇的各种情况都严重。

欧洲疫情急遽升温，比利时与荷兰却仍被上周末反疫苗、反防疫暴力示威弄得晕头转向。

欧洲陷新一波COVID-19疫情爆发，各国政府重新祭出严格防疫并施压民众打疫苗，但这回除病毒外还要面对反疫苗、反防疫限制等暴力示威，让欧洲的防疫局面更棘手。

但在奥地利、荷兰、比利时、丹麦、义大利、瑞士与克罗埃西亚，都出现万人示威，抗议政府的严格防疫与接种要求，各地都上演暴力抗争与警察动用催泪瓦斯、水柱的画面。有些示威者是极右翼党派策动，但更多人只是受够近两年政府以公卫名义对生活断断续续的管控。

法新社稍早报道称，根据世界卫生组织（WHO）的资料，这个月全球的染疫死亡人数，欧洲占一半以上。过去一周全球新增确诊率最高的前4名国家分别为奥地利、斯洛伐克、斯洛维尼亚与捷克，新增确诊最高的29国里，27个在欧洲。