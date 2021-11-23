欧盟派代表团与白俄罗斯就遣返难民举行“技术性磋商”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利23日宣布，欧盟对外行动使团的一个代表团将访问明斯克，以促进滞留在白俄罗斯的移民的遣返，但欧盟负责人周二表示，与卢卡申科总统进行谈判是没有问题的。

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欧盟11月14日证实了将批准对白俄罗斯卢卡申科当局实施新制裁措施的细节。博雷利在此次记者招待会上表示：“我想强调的是，我们没有和卢卡申科达成协议，也没有与他的政权进行谈判，” “但我们必须保持沟通渠道畅通”。

他解释道： “目前，委员会对外行动代表的一个小团队将前往明斯克进行评估。这绝不是谈判，而是了解情况，以便与联合国机构合作实施遣返工作。”

博雷尔表示，他曾两次与白俄罗斯外长会面，并与白俄罗斯高官进行了接触，为此次访问做准备。

他还表示： “实施这个任务前必须评估。派代表团不意味着承认该政权，也与谈判无关”。

白俄罗斯反对派领导人斯韦特兰娜·蒂卡诺夫斯卡娅(Svetlana Tikhanovskaïa)周一呼吁欧盟领导人避免与亚历山大·卢卡申科直接接触。

欧盟在是否与白俄罗斯总统的接触上分歧很大，拒绝承认卢卡申科2020 年 8 月的连任。

波兰总理马特乌什·莫拉维茨基上周四谴责德国总理默克尔决定与俄罗斯总统普京和卢卡申科举行会谈，以解决因移民涌到波兰、立陶宛和拉脱维亚边境而造成的移民危机。

博雷尔23日坚称： “我们必须减少抵达白俄罗斯和白俄罗斯边境的人流，我们必须帮助他们。”

博雷尔表示： “这显然是白俄罗斯政权精心策划的。”他指责道：“我认为卢卡申科想向我们施压以解除制裁，我认为他适得其反，因为他得到的是新一轮制裁。”

博雷尔最后表示： “现在，他将不得不顾及在他领土上的这些人，以便难民获得有尊严的待遇。如果可能的话，促请边境的难民返回家园。”