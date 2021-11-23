法国总理确诊 比利时总理隔离中无大碍

法国总理卡斯泰22日验出新冠阳性反应，曾出席同场活动的比利时总理德克鲁也隔离中，他23日表示已取消所有需面对面的活动，目前身体感觉良好。

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卡斯泰（Jean Castex）11月22日赴布鲁塞尔，与德克鲁共同主持一个向2016年3月在布鲁塞尔恐攻中遇难者致敬的献花仪式，结果活动结束后数小时，卡斯泰被通知检测新冠呈现阳性，影响比国多位高阶官员必须隔离。

根据比利时媒体23日揭露，比利时方面除德克鲁（Alexander De Croo）外，另包括国防、外交、内政及司法4位部长22日也出席献花仪式，因此5名高阶官员现在都在自我隔离中，并安排在11月24日进行检测，届时才能知道是否有人确诊。

其中德克鲁23日在一场视讯会议中表示，已经取消所有需面对面的活动，并重新安排议程，目前身体感觉良好。

比利时媒体表示，比利时与法国本周在布鲁塞尔举行反恐双边会议，过去法国与比利时都曾发生严重的恐攻事件，而且有比利时籍公民涉及巴黎恐攻正接受审判，因此才在会议期间提出共同为恐袭遇难者致敬的想法。

而法国总理办公室22日说，卡斯特克斯是在得知女儿验出病毒阳性反应后，“立即接受了核酸（PCR）检测”，结果证实也感染。确诊的卡斯泰女儿才11岁，不符合施打疫苗的年龄。 法国从2021年6月开始为12岁及以上人群提供辉瑞疫苗接种。