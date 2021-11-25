立陶宛外长认为立陶宛为世界树立了抵抗来自中国压力的榜样

欧洲联盟国家立陶宛因为与台湾关系密切而受到来自中国的压力，该国外交部长周三（11月24号）在接受法新社采访时指出，立陶宛正在为世界树立一个 "抵制 "来自中国日益增长的压力的榜样。

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立陶宛和其他大多数国家一样，正式承认中国，而不承认被中国视为自己一个省份的台湾。但允许台湾在维尔纽斯开设“台湾代表处”的决定引起了中国当局的愤怒，北京限制了与这个欧洲国家的外交和商业联系。同时也降低了外交等级。

立陶宛外交部长布里埃乌斯·兰茨贝尔吉斯认为，这些报复行动表明，中国更愿意将自己置于 "实力地位，对其他国家施加压力"，而不是诉诸 "外交"。他指出，如果让北京不满意，各国"就会觉得有一把无形的达摩克利斯之剑悬在头上"，而未能帮助彼此会是民主国家的唯一缺点。 这位部长说，其他国家的首都正在与立陶宛交谈，以了解其更多的经验，他们都希望 "有100%的空间来独立做出外交政策决定"。

正在华盛顿访问的立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯告诉法新社，立陶宛学到的最大教训是，经济恐吓不一定会迫使一个国家放弃独立来做出其外交政策决定。他还说：在中国媒体头条新闻上，你也许会受到威胁，被诋毁，但无论如何，你可以抵抗那些。

立陶宛是欧洲联盟（EU）中最小国家之一，每年对中国的出口额只有2.5亿欧元，但这位外交官认为，主要问题在于供应链中的中国零部件。立陶宛目前正透过分散供应链并与其他民主国家联合，向世界展示如何抵抗中国日渐强硬的施压。蓝斯柏吉斯在造访华盛顿时，针对立陶宛为减少对中国供应依赖一事与资深美国官员会谈，同时呼吁采取更长期措施，帮助其他面临中国施压的国家。

立陶宛虽小，但它在世界舞台上表现突出，不仅让台湾在维尔纽斯开设了一个事实上的大使馆，还接待了来自邻国白俄罗斯的反对派领导人，也呼吁西方国家表现出团结一致，以对抗明斯克对来自中东移民的 "操纵"。

兰茨贝尔吉斯说，曾经生活在苏联统治下的立陶宛人对台湾人有一种 "亲近感"。

他还警告说，白俄罗斯领导人的主要盟友俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)目前在乌克兰附近的部队调动是在愚弄大家，这让西方感到震惊。他说："普京正在点燃足够多的火，以阻止我们了解他的下一步行动，而且我们有一天会醒来，看到一个由俄罗斯军队控制的白俄罗斯"，甚至熄灭其邻国的 "最后一点主权火焰"，这并非不可能。