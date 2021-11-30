俄罗斯在乌克兰门前屯兵 乌克兰促吓阻 北约急议

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格称：北约还看不明白俄罗斯的意图，但今年俄罗斯第二次做出了不寻常的军队运动。 2021年11月30日

北约各国外长今天在里加举行会议，讨论如何应对俄罗斯在其与乌克兰边境日益增长的军事存在，因为人们越来越担心俄罗斯可能对该国发动侵略。稍早，乌克兰呼吁西方国家刻不容缓采取行动，以吓阻莫斯科侵略乌克兰，称俄罗斯军事行动可在一眨眼功夫内发生。乌克兰呼吁，要吓阻俄罗斯，最好立刻行动，而不是等以后。

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据法新社今天报道说，北约各成员国外长今天在里加举行会议，讨论如何应对俄罗斯在其与乌克兰边境日益增长的军事存在。计划已久的两天会议正值北约东翼的不稳定时期，尤其是盟国还必须解决克里姆林宫盟友白俄罗斯策划的移民危机。

但包括美国在内的西方国家担心俄罗斯可能入侵乌克兰，并指责克里姆林宫在与该国交界处集结军队。北约秘书长斯托尔滕贝格在访问北约在拉脱维亚的部队时告诉法新社："俄罗斯的意图并不明确，但今年第二次出现了不寻常的部队集中。他说："我们看到了重型装甲车、无人机、电子战系统和数以万计的战斗准备部队。

法新社说，人们越来越担心俄罗斯可能对乌克兰发动侵略。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在外国媒体记者会上说：「要吓阻俄罗斯，最好立刻行动，而不是等以后。」库列巴说：「我们观察到情势非常严峻，俄罗斯已在乌克兰国界附近地区部署大规模军力。」他表示，莫斯科在乌克兰周遭、克里米亚半岛和亲俄分离主义分子占据的两个东部地区，已集结了11万5000名军人。

库列巴告诉媒体：「若俄罗斯决定采取军事行动，事情确实将在眨眼间发生。」据库列巴表示，乌克兰势必还手「打击回去」。乌克兰军队已较2014年对抗分离主义分子时要强壮很多。俄罗斯于2014年吞并克里米亚，并支持东部顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）讲俄语分离主义分子。自2014年以来，这场冲突已夺走1万3000多条生命。

莫斯科在2014年入侵了乌克兰的克里米亚，并支持与基辅作战的分离主义分子。俄罗斯强烈否认正在准备攻击，并反过来指责北约挑起了紧张局势。此前俄罗斯谴责美国的警告是神经兮兮。

法新社说，北约外交官仍然不确定俄罗斯总统普京的意图，但部长们将讨论可能发生的入侵的应急计划。以美国为首的北约打算走一条微妙的路线：北约希望向克里姆林宫表明，如果俄罗斯对乌克兰使用武力，它将面临高昂的代价；但同时避免激怒俄罗斯。

北约官员们期望就进一步支持乌克兰军队和可能加强部署在其东侧的北约部队进行会谈。但他们指出，乌克兰是一个有志于加入北约的国家，但目前却不受北约集体防御条约的保护。

一位美国高级官员说："我们不想在人们的头脑中留下任何疑问，如果他们采取我们所担心的做法，将会对俄罗斯有严重的战略后果。这位官员说，“这是关于找到正确的信号和正确的威慑姿态，实际上应该导致降级而不是升级。”

美国总统拜登上周五表示，他可能会与俄罗斯或乌克兰领导人会谈，以防止紧张局势加剧。

就在乌克兰问题上的焦虑不断增加的同时，北约成员国波兰、立陶宛和拉脱维亚则面临着来自东部的另一个威胁。这三个国家指责莫斯科的盟友白俄罗斯策划了移民危机，从而对欧盟构成了混合威胁，以回击欧盟的制裁。但白俄罗斯对此予以否认。

不过，北约对波兰、立陶宛和拉脱维亚表示声援"，但却没有行动，北约被指认为移民危机造成的威胁程度低于可能的主动侵略行为。

波兰总统杜达在上周与斯托尔滕贝格的会晤中谈到了增加部署在其东侧的北约部队的数量。但根据北约第4条启动紧急磋商的决定似乎暂时被搁置了。斯托尔滕贝格和欧盟领导人冯德莱恩周日在联合访问波罗的海国家期间发表讲话，承诺在面对此类挑战时加强合作。自从白俄罗斯一些移民开始返回伊拉克的家园后，北约和欧盟东部边境的紧张局势有所缓解，但华沙和维尔纽斯坚持认为危机远未结束。据立陶宛总统吉塔纳斯-瑙伊萨说：“毫无疑问，卢卡申科政权及其背后的势力将继续考验西方世界的团结及其反应能力。”