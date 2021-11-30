希腊强制老人打疫苗 违者每月罚100欧元

希腊11月30日宣布，将强制要求60岁以上的老年人接种新冠疫苗，1月16日起未遵守规定者，将面临每月100欧元的罚款，以遏止新冠肺炎疫情。疫情复炽已使当地脆弱的医疗体系更不堪负荷。

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路透报导，希腊将成为欧盟第一个强制特定年龄族群接种疫苗的国家，其他国家目前都只有强制要求医务人员和高风险劳工必须接种疫苗。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）Kyriakos Mitsotakis表示，他做出这项决定前挣扎许久，但认为有必要保护还未施打疫苗的50万多名长者，因此“从现在开始，他们必须接种疫苗”。

在希腊的1,100万人口里，约63％民众都已完整接种新冠疫苗。该国卫生部数据显示，约52万名60岁以上老年人还没打过新冠疫苗。

Mitsotakis并未说明当局将如何执行这项强制令，但希腊老人每月平均可拿到730欧元退休金，100欧元罚款相当于退休金的近七分之一。

鉴于近来每日新增确诊案例攀高，希腊本月起禁止未接种疫苗者进入室内公共场所，包括餐厅、电影院、博物馆和健身房等。自去年疫情爆发以来，希腊共93万1,183人染疫、1万8,067人因此病故。