希腊老人必须接种疫苗

希腊强制老人打疫苗 违者每月罚100欧元

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Plus de 500 000 Grecs âgés de plus de 60 ans refusent toujours la vaccination, d’après le Premier ministre grec
Plus de 500 000 Grecs âgés de plus de 60 ans refusent toujours la vaccination, d’après le Premier ministre grec © SAKIS MITROLIDIS / AFP
作者： 法广
3 分钟

希腊11月30日宣布，将强制要求60岁以上的老年人接种新冠疫苗，1月16日起未遵守规定者，将面临每月100欧元的罚款，以遏止新冠肺炎疫情。疫情复炽已使当地脆弱的医疗体系更不堪负荷。

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路透报导，希腊将成为欧盟第一个强制特定年龄族群接种疫苗的国家，其他国家目前都只有强制要求医务人员和高风险劳工必须接种疫苗。

 

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）Kyriakos Mitsotakis表示，他做出这项决定前挣扎许久，但认为有必要保护还未施打疫苗的50万多名长者，因此“从现在开始，他们必须接种疫苗”。

在希腊的1,100万人口里，约63％民众都已完整接种新冠疫苗。该国卫生部数据显示，约52万名60岁以上老年人还没打过新冠疫苗。

Mitsotakis并未说明当局将如何执行这项强制令，但希腊老人每月平均可拿到730欧元退休金，100欧元罚款相当于退休金的近七分之一。

鉴于近来每日新增确诊案例攀高，希腊本月起禁止未接种疫苗者进入室内公共场所，包括餐厅、电影院、博物馆和健身房等。自去年疫情爆发以来，希腊共93万1,183人染疫、1万8,067人因此病故。

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