德国将全民接种疫苗？

德国第四波疫情仍然凶猛。如何抗疫依然有很多争论。德国政界和各州州长周二召开新冠会议，商讨对策。限制交际和强制接种疫苗政策正在酝酿中。

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据德国广播电台报道，政府发言人塞博特于周二表示，政界打算就接种疫苗义务尽快达成一致。社民党籍未来总理肖尔茨已表示，他将赞成相应的法律规则。北威州州长威斯特表示，联邦和各州州长周四的会议可能就将为接种疫苗义务铺平道路。

柏林《每日镜报》报道说，在周二默克尔总理和各州州长的视频会议上，未来总理肖尔茨表示，政府首先寻求紧缩感染保护法。到2022年2月，所有人都有义务接种疫苗。为了加快接种疫苗的速度，到圣诞节为止，应完成接种3千万剂疫苗的工作。为此，人们也将可以在药店和牙医诊所接种疫苗。大型活动如足球赛将受到进一步的限制。有高感染数据的俱乐部和迪斯科舞厅将关门。零售商店估计将于12月中旬开始，只允许打了疫苗或染病康复的客户进店购物。

德国宪法法院周二通过判决表示，为了防止疫情扩散，今年年初限制交际和关闭学校的政策不违背宪法。

柏林《每日镜报》还报道说，首都柏林可能打算本周就紧缩公共生活。俱乐部，咖啡馆，饭店，文化和休闲场所可能都将关闭。不过，柏林还在等待联邦和各州州长周四会议的走向。

德国感染人数连日来持续偏高，第四波疫情比之前的三波疫情相比，病毒扩散更快。德国现在推行打加强针。人们纷纷涌向疫苗中心和各诊所，打第三剂疫苗。为此，最受欢迎的BioNTech经常供不应求。

据柏林罗伯特科赫研究所公布的数据，德国破纪录的数据虽然已经过去了几天，但周二新感染人数仍有45753人。七天感染率仍然高达452.2。因新冠带来的病亡人数已超过10万人，为101，344人