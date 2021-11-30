新变种病毒来袭 爱尔兰发布旅行限令

随着南非发现了最新变异毒株Omicron，爱尔兰迅速更新对七个非洲南部国家的旅行建议。当局还计划恢复强制性酒店隔离。

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11月26日，欧盟建议其成员国停止所有来自非洲七个国家的航班，以限制变异毒株奥米克戎（Omicron）的传播。爱尔兰外交部迅速更新旅行指南，要求人们尽量避免到非洲博茨瓦纳、埃斯瓦蒂尼、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、南非和津巴布韦这七个国家的旅行，除非“十分必需”。

爱尔兰卫生部长史蒂芬‧唐纳利（Stephen Donnelly）在国家电台（RTE）的节目中表示，建议目前在这七个国家的爱尔兰居民尽快回国。而且无论他们是否接种过疫苗，都需要在出行前接受PCR抗原测试。同时，在抵达后必须在家进行为期至少10天的强制隔离，并接受两次PCR测试，如果第二次测试呈阴性，才可以结束隔离。

唐纳利表示，届时警察将会介入确保这些人完成了居家隔离，但是他认为人们也会认真对待隔离的要求。

目前，爱尔兰没有直接飞往这些国家的航班，所以唐纳利表示限制航班不是必需的措施。

唐纳利在节目中确认，首席医疗官托尼‧霍洛汉博士（Tony Holohan）已经向政府建议引入强制酒店隔离措施。之前签署的强制酒店隔离立法已经失效，现在政府会决定是否重新引入法规。

继比利时报告了欧洲的首例感染者后，英国于11月27日宣布已经检测到两例新变体的感染者，英国从30日上午开始，将对抵达英国的人采取包括PCR测试在内的新的更强硬措施。外交部长西蒙‧康维尼（Simon Coveney）确认这一措施不会应用于英爱共同旅行区（CTA），这意味着从爱尔兰到英国的旅行者不会受到这些措施的影响。

英爱共同旅行区是一个无边界区，由英国、爱尔兰和英国王家属地组成，包括泽西岛、根西岛和马恩岛。由于原定于11月最后一个周末在南非举行的橄榄球比赛取消，四支欧洲球队正在试图返回。

蒙斯特（Munster）橄榄球队在28日晚间离开了他们在比勒陀利亚的基地前往开普敦，但是在出发前一名球员收到了阳性检测结果，这支球队在29日的声明中表示球员将会到酒店自我隔离，遵守当地的防疫规定。

爱尔兰女子板球队在津巴布韦的比赛被取消后，也试图确保回家的航班。