欧盟拟推出全球门户战略向外投资400亿欧元提高欧洲利益

德国媒体报导，为抗衡中国的“一带一路”，欧盟计划筹资3000亿欧元，在发展中国家投资基础建设，目标是在与中国的制度之争取得优势。

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根据德国《商报》（Handelsblatt）取得的文件，欧盟将在12月1日正式宣布“全球门户”（Global Gateway）计划，预计从2021年到2027年投入3000亿欧元，协助发展中国家兴建铁路、道路、电网、光纤等基础建设。

欧盟大手笔扩大对非洲、亚洲、巴尔干半岛发展中国家的投资，与中国“一带一路”较劲的意味浓厚。这份文件一开始就强调“全球门户”是欧盟主张地缘政治的工具，为因应与独裁体制的竞争而设计，强大的民主国家及它们的价值基础有必要回应当今的全球挑战。

为了与“一带一路”不透明和严苛的贷款条件区隔，欧盟计划提供这些国家公平和有利的贷款条件，并强调“全球门户”是强化双方联系，而非造成依赖关系。

一位不具名的欧盟官员表示，“全球门户”以合作伙伴为出发点的做法如果成功，既可强化欧盟的地缘政治，又能抑制中国的影响力。

欧盟原本打算在11月中宣布“全球门户”倡议，但当时草案的投资总额仅400亿欧元，既缺乏具体计划和优先顺序，对与中国独裁体制的竞争也只有暗示性的措辞，不符外界期待，欧盟执委会因此决定重拟，如今的版本更具野心。

曾任德国驻中国大使、目前担任德国常驻欧盟代表的柯慕贤（Michael Clauss）是幕后推手之一，他表示，对许多伙伴国家来说，“全球门户”是“一带一路”之外具吸引力的选择，有机会让欧洲在地缘政治扮演重要角色。

德国9月底举行大选，新政府可望在下月初上路，未来的执政党社会民主党（SPD）对欧盟推出“全球门户”表示欢迎。

社民党外交发言人施密德（Nils Schmid）表示，这是欧盟执委会向前跨出去的重要一步，接下来的重点是具体的规划，非洲和巴尔干半岛的铁路和电网建设明年应该要看到成果。

美国智库荣鼎集团（Rhodium Group）欧洲专家巴尔金（Noah Barkin）赞扬“全球门户”的规模，但指出欧盟的考验是能否让承诺的投资到位，并实现真正高品质和具有战略重要性的建设计划。