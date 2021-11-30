英军情六处：中俄竞相掌握AI将改变地缘政治面貌 西方需急起直追

英国秘密情报局(军情六处)局长周二警告说，中国和俄罗斯等西方的对手正在竞相掌握人工智能(AI)技术，这可能在未来10年彻底改变地缘政治面貌。面对来自俄罗斯、伊朗、中国和恐怖主义的威胁，西方情报机构不能单独作战，必须与科技部门合作。

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据路透社今天报道说，从美国兰利(Langley)到伦敦、莫斯科和北京，世界各地的情报人员正努力应对科技的巨大跃进，这些进步挑战着几千年来以人类为主导的传统间谍活动。

军情六处局长摩尔(Richard Moore)说，量子工程、生物工程学、海量数据和计算机能力的提升构成了一种威胁，西方必须加以应对。摩尔警告称，中俄竞相掌握AI将改变地缘政治面貌，西方需急起直追。据摩尔说，“我们的对手正在为掌握人工智能、量子计算与合成生物学倾注资金和心血，因为他们知道，掌握这些技术会给他们带来筹码，” 很少现身演讲的摩尔周二说，未来十年的技术进步可能会超越过去一个世纪的总和。

西方国家的情报人员尤其关注俄罗斯和中国的同行，俄罗斯与中国加紧利用一系列尖端技术的力量，有时速度甚至比西方还快。西方情报机构担心，中国可能在几十年内主导所有关键的新兴技术，特别是人工智能、合成生物学和遗传学。

军情六处在海外开展工作，被赋予保卫英国及其利益的责任。摩尔说，该机构必须做出改变加紧掌握新技术。摩尔还说，“我们不能期待复制全球科技产业，所以我们必须利用它，”摩尔说。“为了保持机密，我们必须变得更加开放。”

据法新社今天自伦敦报道说，英国对外情报局局长军情六处周二表示，面对来自俄罗斯、伊朗、中国和恐怖主义的威胁，情报机构不能单独作战，必须与科技部门合作。

摩尔是在对总部设在伦敦的智囊团国际战略研究所的一次罕见的公开演讲中，谈到了被技术进步改变的间谍活动的挑战。他特别强调，"适应一个受中国崛起影响的世界是军情六处的最高优先事项"。

据他说：中国情报人员正在寻求利用我们社会的开放性，包括利用社交媒体平台来促进他们的行动。

在几小时前接受BBC采访时，摩尔解释说，中国的人工智能能力使中国能够 "从世界各地收集数据"。中国还 "试图通过其经济政策利用其影响力，尝试并有时成功地将人们卷入其网中"。

在美国指控电信公司华为从事间谍活动后，英国政府于2020年7月决定将这家中国巨头排除在5G移动网络之外，理由是对该国存在安全风险。

法新社说，北京和伦敦之间的其他摩擦点仍然存在，涉及维吾尔少数民族和英国与美国和澳大利亚的联盟，称号为AUKUS。

另一个被点名的国家是俄罗斯，理查德-摩尔称其为 "严重威胁"。关于俄罗斯在与乌克兰边境的军事存在，军情六处负责人重申英国支持 "乌克兰的主权和领土完整"。他提到的第三个国家是伊朗，说他希望通过外交途径解决核问题，这是紧张局势的根源。

摩尔说，这三个国家与国际恐怖主义一起，是英国情报部门努力适应迅速变化的环境的四个优先事项。