荷兰众议院高度挺台 一日通过2动议

荷兰众议院11月30日再次展现高度挺台行动，一天内通过吁请政府声明不接受中国片面改变台海现状，以及敦促欧盟支持立陶宛的2项动议，荷兰众议院外贸委员会主席戴罗恩表示希望带动欧洲其它国家跟进。

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中央社报道：荷兰众议院继11月23日以压倒性票数通过支持台湾参与国际刑警组织的动议案后，30日再度展现对台湾的强力支持，一天内高票通过吁请荷兰政府声明不接受中国片面改变台海现状，以及促使欧盟支持立陶宛等2项动议案。

荷兰众议院外贸委员会主席戴罗恩（Raymond de Roon）近日针对两岸紧张情势升高，提案要求荷兰政府表达不接受中国片面改变台海现状的立场。

此外，布瑞克曼（Ruben Brekelmans）与穆德（Agnes Mulder）2位众议员另针对立陶宛因加强与台湾关係遭中国报复共同连署提案，表示立陶宛同意台湾代表处后，中国即降低驻立国使馆层级，基于欧盟成员国有权决定与台湾发展关係，吁请荷兰政府促使欧盟以一致立场力挺立陶宛。

而荷兰看守内阁外交部长克纳朋（Ben Knapen）近日在回答国会质询时也曾表示，荷兰希望降低台海紧张情势，会尽力透过欧盟管道促成。另在立陶宛部分，他认为欧盟已以不同方式声援立陶宛，相关提案或可让荷兰立场更为明确。

台湾驻荷兰代表陈欣新感谢荷兰国会连续通过动议展现对台高度支持，并立即向提案议员表达感谢，戴罗恩则表示，希望荷兰众议院今天通过的动议能起示范作用，带动其他欧洲国家的友台议员起而效法，一起关切台海安全。

这2项动议案分别以120票对30票及117票对33票通过，均获得高度支持。