德国工业界看好“全球门户”

欧盟推出“全球门户”，以抗衡中国的“一带一路”。德国各界就此发表了不同看法。

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据德国电视一台和德国财经网报道，德国政界对该项目满怀希望。德国前驻华大使，现任驻欧盟大使柯慕贤（Michael Clauß）认为，"全球门户"是一个很好的想法，"有潜力让欧盟成为一个更高效的地缘政治博弈方。对很多国家来说，基于规则和价值观的平等合作机会，是在中国'一带一路'之外一个有吸引力的选项"。

欧洲议会人民党团的财政事务专家，德国基社盟（CSU）的菲尔贝尔（Markus Ferber）则对这一庞大计划不太乐观。他批评欧盟有过度的市场规范，在审批资金发放时提出过多要求。菲尔贝尔认为，尽管总金额有所增加，但这无法改变欧盟繁琐的程序制度，"资金大部分来自现有的计划项目，这不是一个大手笔。中国不会因此担惊受怕。"

德国工业联合会 (BDI)则赞扬布鲁塞尔的倡议。 工业联合会 管理委员会成员沃尔夫冈·尼德马克 (Wolfgang Niedermark) 表示，由于中国向其他国家提供的基础设施通常没有竞争，因此，“现在是根据欧洲标准提供务实的替代方案的时候了”。

德国机械和设备制造联合会 (VDMA) 也表示，欧盟的全球投资计划“欧盟全球门户倡议”是中国丝绸之路倡议的“真正替代方案”。 “全球门户计划有可能使欧盟成为在亚洲、非洲和拉丁美洲更强大的地缘政治参与者。这些市场对机械工程行业变得越来越重要。”该联合会的外贸专家 Ulrich Ackermann 还说， 对“非洲氢”生产的计划补贴和欧洲出口融资便利的想法是积极的。 “这为公司在选定的基础设施项目的出口融资方面提供了一个公平的竞争环境。”该联合会敦促欧洲工业在实施全球门户倡议中发挥关键作用。

德国《商报》表示：“全球门户”投资计划是欧洲应对与中国政治和经济竞争的答案。欧洲企业可以希望获得利润丰厚的合同。