欧盟投资3000亿欧元促进全球可持续战略

欧盟委员会和外交与安全政策高级代表启动了“全球门户”全球合作机制Global Gateway ，这是一项新的欧洲战略，旨在促进数字、能源和交通领域的智能、清洁和网络安全，并加强全球的卫生、教育和研究系统。欧盟为此计划持续投资3000亿欧元。

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据欧盟委员会今天发布新闻稿称，欧盟委员会和外交与安全政策高级代表今天启动了“全球门户”全球合作机制Global Gateway ，这是一项新的欧洲战略，旨在促进数字、能源和交通领域的智能、清洁和安全链接，并加强全球的卫生、教育和研究系统。它代表着为全球可持续和值得信赖的合作，以应对最紧迫的全球挑战，从气候变化和保护环境，到改善健康安全和提高竞争力和全球供应链。全球合作机制旨在2021和2027之间，动员高达3000亿欧元的投资，以支持持久的全球经济复苏，并考虑到欧盟合作伙伴的需求和欧盟自身的利益。

据欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩说：“ 新冠病毒疫情显示了我们生活的世界是如何需要相互联系的。作为全球复苏的一部分，我们希望重新设计我们连接世界的方式，以更好地向前发展。欧洲模式是关于对硬件和软件基础设施进行投资，在数字、气候和能源、交通、健康、教育和研究方面进行可持续投资，以及在保证公平竞争的有利环境中进行投资。我们将支持对优质基础设施的明智投资，尊重最高的社会和环境标准，符合欧盟的民主价值观和国际规范和标准。全球合作战略是欧洲如何与世界建立更具弹性的联系的模板。”

欧盟外交高级代表，欧盟委员会副主席博雷利 Josep Borrell说：“重要领域的联系有助于建立共同的利益并加强我们供应链的弹性。世界上更强大的欧洲意味着与我们的合作伙伴坚定地合作，并以我们的核心原则为基础。通过全球合作战略，我们重申了我们促进网络安全的愿景，该网络安全必须基于国际公认的标准、规则和法规，以提供一个公平的竞争环境。”

据该新闻稿说，欧盟“全球门户”全球合作机制Global Gateway 借鉴了欧盟 2021-2027 多年年度金融框架中的新金融工具。包括发展和国际合作工具 (NDICI)-欧洲全球援助工具 (IPA) III，以及 Interreg、InvestEU 和欧盟研究和创新计划 Horizo​​n Europe；所有这些机制都可以促使欧盟利用优先领域的公共和私人投资。而且，为了进一步增加融资，欧盟正在探索建立欧洲出口信贷机制的可能性，以补充成员国层面现有的出口信贷安排，并增加欧盟在该领域的竞争力。

欧盟不仅将为全球合作伙伴提供稳固的金融财务援助，提供赠款、优惠贷款和预算担保，以降低投资风险和提高债务可持续性——而且还将促进最高的环境、社会和战略管理标准。欧盟将向合作伙伴提供技术援助，以提高他们准备可靠项目的能力，确保基础设施的资金价值。

欧盟“全球门户”全球合作机制Global Gateway 将投资于国际稳定与合作，并展示民主价值观如何为投资者提供确定性和公平性、为合作伙伴提供可持续性并为世界各地的人们提供长期利益。

据该新闻稿说，这是欧洲对缩小全球投资差距的贡献。

据欧盟说，欧盟致力于与志同道合的伙伴合作，促进可持续的互联互通投资。“全球门户”全球合作机制Global Gateway 和美国的“重建更美好的世界”倡议将相互促进。这一合作承诺在 2021 年联合国气候变化大会 COP26 上得到重申，欧盟和美国在会上将志同道合的伙伴聚集在一起，表达了他们通过清洁、有弹性和一致的基础设施发展来应对气候危机的共同承诺与污染净零未来。