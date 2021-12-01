Omicron威胁欧洲 牛津安抚说疫苗仍有效

据欧盟公共卫生机构负责人表示，10个欧盟国家总计已有42个新冠Omicron变体确诊病例。稍早瑞士报告发现了第一例新冠病毒变种奥米克戎(Omicron的疑似感染病例。同时，该国加强了入境限制，以阻止该变种的传播。由于Omicron变种病毒威胁，法国当局警告本星期末就有可能面临第五波疫情高峰，当局呼吁广种疫苗。目前疫苗是否对Omicron有效引发疑问，牛津大学周二表示，没有证据显示疫苗不能预防Omicron引发重症。

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据路透社报道称，欧盟10个国家已有42起新冠Omicron变体病毒确诊病例。欧洲疾病防治中心(ECDC)主席Andrea Ammon星期二指出，欧盟当局正在分析另外六个“疑似”病例。据她说，确诊病例的症状为温和或无症状，但属于较年轻的年龄层。至于Omicron是否能够逃脱免疫反应，尚须等待对康复者的血清进行实验室调查，预计将在几周内完成。

据本台报道称，新的新冠病毒变体Omicron)正在蔓延，令世界担忧。据荷兰卫生当局于11月30日星期二宣布，他们已经在11月19日进行的测试中检测到了Omicron。

这比南非宣布的案件几乎早了一个星期。

荷兰健康与环境研究所（RIVM）周二表示，Omicron变体已经在11月19日和23日在荷兰采集的两个测试样本中被检测到。

据本台在布鲁塞尔的记者皮埃尔-贝纳泽（Pierre Bénazet）报道说，欧盟目前正在进行检查，以了解它的扩散程度。

据荷兰周一报告说，有14名乘客被检测携带Omicron从南非抵达。这两个样本是在南非向世界卫生组织（WHO）报告，指在11月24日检测到新的变体之前采集的。南非的报告已经引发了恐慌，许多地区禁止来自南部非洲的旅行者。

据瑞士新闻说，瑞士政府周日晚间表示，瑞士发现了第一例新冠病毒变种奥米克戎(Omicron)的疑似感染病例。同时，该国加强了入境限制，以阻止该变种的传播。

联邦卫生局通过推特透露，该病例涉及一位大约于一周前从南非返回瑞士的居民。而最终情况还要等未来几天病毒测试结果得到后方可确认。

瑞士已经出台规定，要求来自19个国家的旅行者在登上前往瑞士的航班时必须出示新冠病毒阴性检测报告，并且在抵达后，必须进行10天的隔离。

该政策涉及的国家包括澳大利亚、丹麦、英国、捷克共和国、南非和以色列。

该报道称，11月28日，瑞士选民在公投中以超过预期的多数票对政府的疫情应对计划给予了支持。在这一条件下，政府可以顺利采取进一步措施，以抑制飙升的新冠感染病例数。

据路透社报道，根据牛津大学周二表示，没有证据显示疫苗不能预防Omicron引发重症，但必要的话，已准备好迅速开发牛津/阿斯利康疫苗的更新版本 。

周二稍早制药商莫德纳(Moderna)的负责人表示，新冠疫苗对Omicron变体毒株的效果不太可能像对Delta变体那样有效，此番言论冲击全球市场。

牛津大学说，到目前为止，关于Omicron的数据有限，牛津将仔细评估该变体对其注射的影响，这与阿斯利康上周的声明相呼应。