奥地利政治金童前总理陷贪腐丑闻 宣布退出政坛

近2个月前才因捲入贪腐弊案而辞职下台的奥地利前总理库尔茨（Sebastian Kurz），12月2日宣布退出政坛，令全国震惊。他领导的保守派执政党人民党顿时陷入权力真空。

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法新社和路透社报导，35岁的库尔茨成为奥地利检方大规模贪腐调查锁定对象后，10月9日在执政盟党绿党的命令下宣布辞职，当时已震撼奥地利政坛。

库尔茨2017年以仅31岁之龄带领人民党（People's Party，OeVP）赢得大选，并成为全球史上以民主方式选出的最年轻国家领导人。

但到了2019年，库尔茨的联合政府便因极右派盟党捲入贪腐丑闻而瓦解，导致必须重新选举。这次人民党又胜选，并选择与绿党联合执政，库尔茨也重返总理大位。

库尔茨2日罕见对媒体发表长篇声明，说自己“不是圣人，但也不是罪犯”。他否认所有不法指控，并重申希望有机会在法院证明清白。“我个人期待上法院那天，让我能在那裡证明指控是不实的。”

库尔茨还表示：“对我而言，我的生命开始了新的篇章，我能在今天将它打开。”他说接下来想把时间花在与家人共度，尤其是和刚出生的儿子，并等待明年再投入新的职涯挑战。

奥地利检方接获指控，说库尔茨的核心圈挪用公款来影响民调，以提升他的形象，于是展开调查，并于10月下令搜索总理办公室和财政部，贪腐丑闻因此曝光。

奥地利检方还怀疑，库尔茨方面为了回报《奥地利日报》（Oesterreich）刊登吹捧他的报导及帮助他的民调，而让这家八卦报获得大笔公共广告标案。

奥地利检方指出，库尔茨和其他9人及3个机关正面临贪腐案调查。

库尔茨2日说，他3日将卸下人民党党魁，届时党领导阶层将开会讨论接班人，但他并未表态支持任何人。多家奥地利媒体表示，内政部长内哈默（Karl Nehammer）是最有机会的继任人选。

人民党是奥地利主要传统政党之一，但在库尔茨领导下逐渐成为一人政党，因此他离开后，顿时没有够强人选能取代他。

人民党若更换党魁，也可能导致奥地利内阁改组，因为按照党章，新党魁可挑选党掌握的部会首长。人民党目前虽与左翼绿党联合执政，但握有大多数部会，包括外交部和财政部。