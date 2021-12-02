方济各今抵塞浦路斯 访问地中海寻求与东正教对话

罗马天主教教皇方济各开始为期四天的地中海之旅。这也是方济各上任以来第35次使徒旅行。教皇方济各今天访问塞浦路斯，然后于星期六访问希腊。

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据本台报道说，为期四天的行程将把方济各带到以东正教为主的地区，包括尼科西亚、雅典和莱斯博斯岛，并在那里教皇将再次会见移民。

据本台在罗马的记者Éric Sénanque报道称，这次新的旅行证实了地中海地区在这位阿根廷教皇的教职中的重要性。 教皇说，地中海有特殊的使命：它是海洋文化汇集地，总是对相遇、对话和对相互的文化熏陶开放。而这些话是教皇方济各于2020年2月23日在巴里与地中海盆地的所有主教会面时说的。这些话在未来几天仍可能在塞浦路斯和希腊响起。

在方济各整个教皇任期内，对地中海地区的关注已成为方济各的优先选项之一。无论是在摩洛哥还是2016年在希腊，教皇从未停止提醒我们，这个地区是世界地缘战略平衡的重要部分。在教皇的眼中，地中海也是一个文化和宗教被召唤相遇以及对话的空间。

根据日程，教皇在与塞浦路斯东正教大主教会面后，他将参加与移民的普世祈祷，他可能会像2016年在莱斯伯斯岛那样，允许一些移民家庭乘飞机与他同返罗马。

本星期天，方济各将回到莱斯沃斯。他将参观在2020年9月大火毁坏了的莫里亚营地后匆忙建造的移民新接待中心。

该报道说，已经有人称教皇的地中海朝圣之旅的下一个阶段，将于2月27日在佛罗伦萨市举行。预计方济各将与来自地中海地区的几十位市长和主教共同出席会议。