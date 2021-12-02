美国敦促俄罗斯从乌克兰边境撤军并威胁更大制裁

美国敦促俄罗斯从乌克兰边境撤军，并警告说，俄罗斯入侵将招致新的制裁，对莫斯科的打击将比迄今为止的任何制裁都要大。西方国家自上月以来，就不断对俄罗斯在乌克兰边境附近集结重兵与可能在冬季入侵发出警告。

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美国敦促俄罗斯从乌克兰边境撤军，否则将面临新制裁。据路透社引述美国国务卿布林肯（Antony Blinken）称，“我们不知道普京总统是否已经做出入侵的决定。我们确实知道，如果他决定这样做，他正在落实短期内做到的能力，”美国国务卿布林肯警告说，“如果俄罗斯走上对抗的道路，在乌克兰问题上，我们已经明确表示，我们将作出坚决的回应，包括采取一系列我们过去没有采取的、将造成很大影响的经济措施。”

克里姆林宫表示，它担心乌克兰正准备动用武力夺回该国东部顿巴斯地区由亲俄武装控制的地区，并指责这是“非常危险的冒险主义”。克里姆林宫还说，由于乌克兰军队在边境附近大量集结，俄罗斯无法采取任何行动来缓和局势。

乌克兰外交部长Dmytro Kuleba说，欧洲面临着关键时刻，而俄罗斯正试图将责任推给乌克兰。乌克兰外长指出，“我想再次正式声明，乌克兰没有计划在顿巴斯发动任何军事进攻。这是俄罗斯毫无根据的政治宣传，目的是掩盖俄罗斯自己正为潜在攻击做准备。”

布林肯拒绝说明俄罗斯可能面临什么样的制裁，他并鼓励俄罗斯和乌克兰回到外交途径，恢复2014年乌克兰东部和平计划。

据法新社报道称，美国国务卿布林肯周三表示，美国已看到俄罗斯可能计划入侵乌克兰的证据，扬言一旦入侵，定然祭出空前高强度、痛苦的经济制裁。

但在俄国方面，总统普京表示他希望北约有「具体协议」承诺不会向东扩张。

正在加紧准备以与俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）于斯德哥尔摩讨论乌克兰危机之际，布林肯指控莫斯科在乌克兰边境附近集结数万武装部队。布林肯周三在拉脱维亚首都里加（Riga）与北大西洋公约组织（NATO）各国外长会后说：「有证据显示，俄罗斯计划对乌克兰采取重大侵略行动，包括从内部破坏乌克兰稳定与大规模军事作战。」

法新社说，西方国家自上月以来，就不断对俄罗斯在乌克兰边境附近集结重兵与可能在冬季入侵发出警告。