肖尔茨今天正式上任 默克尔退休了

在德国大选两个半月后，社会民主党人肖尔茨今天由国会投票选举当选总理，使中左翼重新上台，结束了16年的安格拉-默克尔时代。

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据法新社今天报道称，德国立法选举在9月26日的投票中当选的736名联邦议院议员中，395人投票支持，303人反对，6人弃权，使肖尔茨成为战后德国的第九位总理。

今天，按日程，肖尔茨将会见总统，然后肖尔茨和他的政府将在议会成员面前宣誓就职。

肖尔茨的当选并无悬念：他所在的社会民主党（SPD）在立法选举中排名第一，拥有多数席位（206席），其两个新的联盟伙伴是绿党（118席）和FDP自由派（92席）。

这次投票标志着默克尔在四个任期结束时退休，但因为还差9天，默克尔将无法使她打破科尔（1982-1998）保持的执政最长纪录。

据该报道，法国总统马克龙在推特上写道："谢谢你，亲爱的安吉拉"，感谢保守派领导人 “从未忘记历史的教训，为我们做了这么多，并和我们一起推动欧洲的发展。”

最近几周，默克尔收到了大量的赞誉，默克尔应在今天下午与肖尔茨（Olaf Scholz）举行交接仪式后永远离开总理府，肖尔茨是她的政治对手，但由于联盟的关系，也是默克尔过去四年中的财政部长和副总理。

默克尔直到最近还处于民望的顶峰，她同时也将结束31年的政治生涯。

新政府的政治组成也将是新的。自20世纪50年代以来，这将是第一次汇集三个政党：社民党、绿党和自由民主党（FDP）。三方能够迅速就一项注重气候保护、预算严格性和欧洲的方案达成一致。

新政府上任面临挑战。一旦他们就任新职，部长们将面临自新冠病毒疫情出现以来从未见过的大规模健康危机。疫情的爆发已经促使柏林对未接种疫苗的人进行了严厉的惩罚。新的行政部门的战略现在以肖尔茨希望的强制接种为基础，该战略可能在2月或3月通过。然而，新政府很可能会在前东德遭遇愤怒，该地区有极右翼的据点，部分人陶醉于拒绝接种疫苗的阴谋论。

法新社说，在与俄罗斯和中国的地缘政治动荡中，国际上也在热切关注新政府。肖尔茨没有对美国宣布 "外交抵制 "北京冬奥会发表评论，而新政府新任外交部长不排除跟随华盛顿的抵制步伐。新外长贝尔博克还承诺，在俄罗斯在乌克兰边境集结军队和大量军事资源，引起人们对侵略的担忧之时，将对莫斯科采取比前政府更强硬的语气。

按照传统，肖尔茨将首次访问法国总统马克龙，预计马克龙将在周五接待肖尔茨。