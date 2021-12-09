伊朗核谈判今重启 称悲观弥漫

新一轮会谈今天12月9日在维也纳重开，目的是使2015年在同一城市维也纳签署的历史性妥协重回正轨，该妥协保证了伊朗核计划的和平性质以换取制裁的解除。据本台认为，一个奄奄一息的协议，现在看来很难复活。此前法国担心伊朗在拖延时间。

广告 继续浏览后续

据本台报道说，在悲观情绪中，伊朗核会谈今天在维也纳恢复。法国外交部门负责人感叹道，"各种因素都不太令人鼓舞，"法国外长勒德里昂说，他感觉伊朗人正试图 "将计就计"，同时在2015年协议规定的限制之外继续进行核工作。

在伊朗方面，话语不一样。他们说，伊朗提出了 "非常有用和建设性的倡议"。这是伊朗新任谈判代表阿里-巴盖里-卡尼（Ali Bagheri Kani）的话，在讨论暂停五个月后，他上周首次代表伊朗到维也纳。本周四在维也纳的科堡宫，德黑兰的特使将再次面对他的中国、俄罗斯、法国、英国和德国的同行。一个美国代表团也将访问奥地利首都，但为间接参与，因为美国在2018年退出了该协议。

在会谈前夕，美国重申，谈判的窗口不会无限期地开放。美国外交发言人警告说，美国及其盟友将很快看到伊朗是否愿意真诚地进行谈判。

最近几天，美国还宣布了一系列针对伊朗的新制裁措施。它们不涉及核问题，但涉及华盛顿指责德黑兰的侵犯人权行为。

据路透社稍早报道称，法国外交部长勒德里昂称，关于恢复2015年伊朗核协议的谈判预计将于周四重启。但他补充说，他并不感到鼓舞，担心伊朗在拖延时间。

勒德里昂前天告诉一个法国议会委员会：“这些因素...不是很令人鼓舞，”他指的是11月29日开始并在上周五暂停的伊朗与主要大国之间的第七轮核谈判。勒德里昂说：“我们感觉伊朗人想让会谈持续下去，会谈持续的时间越长，他们就越是背弃自己的承诺...并越是接近获得核武器的能力。”