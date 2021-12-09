俄乌边境局势降温 拜登威慑奏效？

俄罗斯克里姆林宫周三表示，俄罗斯和美国官员将很快就其所称的“复杂的对抗局势”展开讨论，在此之前，俄罗斯总统普京和美国总统拜登就乌克兰问题进行了两个小时的视频会谈。乌克兰外交部长库列巴称，美国总统拜登和俄罗斯总统普京之间的会谈“威慑和降低”了紧张局势。

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据路透社报道称，俄罗斯总统普京和美国总统拜登就美俄关系以及乌克兰问题进行了两个小时的视频会谈。克里姆林宫称俄美官员将迅速跟进普京-拜登会谈结果。目前美俄关系已经降至冷战结束30多年以来的谷底。

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)在电话会议上对记者说，两位领导人在两国官员接触后需要再次交谈，但他们的下一次交流尚未确定日期。

在周二与拜登的两小时视频通话中，普京要求得到保证，北约不会进一步向东扩张。而拜登则表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，西方将对其采取 “强有力的经济和其他措施”。

美国官员在视频会议前表示，拜登将告诉普京，如果俄罗斯攻击乌克兰，则俄罗斯及其银行可能会受到迄今为止最严厉的制裁。一位消息人士称，制裁可能针对俄罗斯大型银行以及莫斯科将卢布兑换成美元和其他货币的能力，目的是劝阻普京不要动用集结在乌克兰边境附近的数万人军队来攻击乌克兰。

据美国国家安全顾问沙利文指，“双方有很多互谅互让，没有相互指责，但总统非常清楚美国在所有这些问题上的立场.”

据克里姆林宫说，普京告诉拜登，将当前紧张局势的责任全部推给俄罗斯是错误的。克里姆林宫说，普京告诉拜登，他希望得到可靠的、具有法律约束力的保证，防止北约进一步向东扩张，并抱怨北约试图“开发”乌克兰领土。

据克里姆林宫称，普京还要求保证不在靠近俄罗斯的国家部署进攻性打击系统。双方同意继续接触，并指示各自团队就有关乌克兰的问题进行磋商。

白宫表示，拜登重申了美国对乌克兰主权和领土完整的支持，并呼吁推动局势降级和进行外交斡旋。

据路透社说，乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)周三指出，美国总统拜登和俄罗斯总统普京之间的会谈“威慑和降低”了紧张局势。这是乌克兰高级官员首次对拜登和普京的视频通话做出回应，库列巴对美国让俄罗斯回到谈判桌的努力表示欢迎。

但他补充说，当务之急是制定一个威慑方案，以阻止莫斯科的任何进一步军事升级。

据法新社相关报道称，美国总统拜登昨天星期三表示，派遣美国士兵保卫乌克兰对抗俄罗斯入侵一事「不致发生」，因为乌克兰并非北大西洋公约组织（NATO）一员。拜登表示：「美国单方面运用武力来对抗俄罗斯入侵乌克兰的想法，目前不致发生。」

拜登说：「北约盟邦遭到攻击，美国有防卫的道德和法律义务，但这个义务并不延伸至乌克兰。」