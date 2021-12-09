抵制北京冬奥会？德国持谨慎态度

多国外交抵制北京冬奥会，但德国新政府保持谨慎态度。

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据德国《时代周报》报道，多个国家外交抵制北京冬奥会后，另外一些国家正在讨论是否也要加入外交抵制。但德国新总理肖尔茨对抵制持谨慎态度。他表示，将在国际背景下，和伙伴进行咨询并作出决定。法国不打算加入抵制行列。法国教育和体育部长米歇尔布兰克表示，体育是个独立的世界，必须保护其免受政治影响。

据德国电视一台报道，德国绿党籍新外长贝尔博克周三才刚上任，当天便立即飞往巴黎进行就职访问。贝尔博克此前曾建议抵制北京冬奥。但和法国既由共同点，也有分歧。贝尔博克现在强调要寻求欧盟共同决定。贝尔博克周四在巴黎会晤法国外长时，法国也强调欧洲要做出共同的回答。

贝尔博克谈到了抵制冬奥与中国网球运动员彭帅因指控政客强奸而受到压力一事的关联。她说，如果一个女性提出这一类的指控，那么，她必须在国际范围内得到关注。

《法兰克福汇报》也报道说，由新任总理肖尔茨领导的红绿黄政府在封锁北京冬奥问题上，一直比较谨慎。新外长贝尔博克周四在访问巴黎期间表示，德国将与其欧洲伙伴一起做出决定。

德国联邦议员本周三（12月8日）举行投票，社民党籍肖尔茨当选总理并立即上任。据德国《经济周刊》报道，此前，肖尔茨已向中国国家主席习近平发出信号，表示将延续其前任默克尔的务实路线。一位欧盟官员告诉德国《经济周刊》：“欧盟理事会主席米歇尔(Charles Michel)已经代肖尔茨向习近平传了话，肖尔茨希望维持默克尔的中国政策。“ 报道还称，柏林外交界人士证实了这个消息。肖尔茨还对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。今年10月份的电话会议中，肖尔茨曾表示支持有争议的《欧中投资协议》