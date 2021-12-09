立陶宛为愿意离开的难民每人提供1000欧元奖励外加赠送机票

立陶宛政府12月9日周四表示，由于波罗的海国家正在努力遣返从白罗斯进入欧盟成员国的数千非法移民，立陶宛将为移民提供更大的现金奖励，以示鼓励。

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立陶宛本周已完成了对迄今为止难民们所提交的避难申请的所有审核工作。大部分的申请都遭到了拒绝，3272人当中，仅有54人获得了避难身份。

驱逐出境是一个漫长而昂贵的程序，并且可能并不总是成功，因为原籍国可能会拒绝接收这些人。鉴于此，立陶宛内政部表示，每个自愿选择返回原籍国的移民现在将获得 1000 欧元，外加一张回家的机票。此前，立陶宛国家边防卫队向其提供的金额是300欧元。内政部长解释称：“在拒绝大多数庇护申请后，我们现如今需要解决方案，把移民送回原籍国”，“立陶宛希望更高的金额将增加自愿返回的移民人数”。立陶宛内政部表示，非法移民的现金奖励将由欧盟委员会提供的资金来支付，以帮助立陶宛应对移民危机。

自今年夏天以来，成千上万主要来自中东的非法移民已经或仍在试图越过欧盟东部的边界，进入拉脱维亚、立陶宛或波兰。西方多国指责白罗斯通过引诱移民到边境并承诺轻松过境为手段，来报复欧盟的制裁。